Idiakez confirma el regreso de Barbero y la baja de Villares en el Deportivo

Imanol Idiakez ha comparecido en la previa de la visita del Deportivo de La Coruña a la Cultural Leonesa de este domingo a las 18:00 horas.

La semana

“Al tener el fin de semana pasado, que no había jornada, hemos tenido que adaptar la planificación a los diez días entre partido y partido. Luego la salida de Ian, que es un acontecimiento que el capitán deje el equipo, desde aquí darle las gracias por todo lo que ha hecho por el Dépor. Desearle lo mejor y agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Sabemos que desde donde esté va a estar deseando lo mejor para el Dépor. Ojalá que tenga suerte y pueda seguir su carrera”.

“Sé que es vuestro trabajo, pero las decisiones en cuanto a configuración de plantilla, son de Fernando. Evidentemente. El tema del puzle de las fichas siempre es complicado y creo que ese es uno de los motivos principales”.

Despedida de Ian Mackay

"Era personal. Salimos muy tarde de entrenar de aquí y a mí no me dio tiempo ni siquiera a llegar. Yo me despedí de él a nivel personal, hablé a los compañeros de Ian, hemos puesto en valor su calidad humana y su aportación al equipo".

Villares es baja y vuelve Barbero

“Villares no llega al partido. Jose está sancionado. Son opotunidades para otros. Yo tengo que buscar la mejor composición para que tengamos buen rendimiento. Berto también está ahí con alguna molestia, Lucas tenía un pequeño golpe, y Valcarce también alguna molestia, pero espero que los tres puedan incorporarse mañana. Es una gran noticia lo de Barbero. La verdad es que evidentemente después de una lesión tan larga va a necesitar su tiempo. Nos ha sorprendido lo bien que ha entrenado durante la semana. Es un chico muy valiente y se nota. Muy contentos de que pueda volver porque nos pueda ayudar el domingo un ratito”.

Eric Puerto

“Viene de competir, de estar de titular, es un chico que viene con ritmo de competición, que está haciendo una muy buena temporada y necesita un tiempo para adaptarse, conocer al entrenador, a los compañeros, pero estoy convencido de que tiene muy buen nivel”.

Partido contra la Cultural Leonesa

“Un encuentro muy bonito, creo que es un partido muy interesante. Un rival que está haciendo un temporadón, que en casa está fortísimo, que juega muy bien al fútbol y, que, además, es valiente, atrevido, que quiere tener el balón. Un escenario parecido al de la semana pasada, rivales de los de arriba, que te van a mirar a los ojos, que te van a plantear partidos seguramente abiertos y creo que es un buen reto, ser capaces de mantener fuera de casa el rendimiento que casi toda la temporada estamos manteniendo”.

Decisiones de mercado

“Repito que al final la última decisión siempre la tiene Soriano y yo doy mi opinión sobre las cosas y, a veces, mi opinión vale más y a veces vale menos. La última opinión no tengo de nada, la tengo en mi casa, la última opinión la tengo de los planteamientos, de los partidos, pero de la confección de la plantilla, no la tengo yo, la tiene Fernando Soriano”.

Cifra de movimientos

“No lo sé. Sé que es vuestro trabajo y que tenéis que preguntar. Pero yo solo me puedo centrar en el mío, y mi trabajo no es fichar a nadie, ni dar bajas ni dar altas. Mi trabajo es preparar el siguiente partido, el siguiente entrenamiento, centrarme en la Cultural Leonesa en este caso. Toda la semana la hemos centrado pensando en el partido, la hemos preparado”.

Rubén López

"Sí, lo veo preparado para salir de inicio".