Idiakez: "El césped de Balaídos va a estar mal, milagros a Lourdes"

Imanol Idiakez ha comparecido en la previa de la visita del Deportivo de La Coruña al Celta Fortuna en Balaídos del domingo a las 21:00 horas.

Iano Simao

Preguntado por la posibilidad de que Iano Simao viaje ya con el equipo a Vigo y que, por lo tanto se le pueda hacer ficha sénior, el técnico contestó: “El mercado está en marcha y no sabemos. Todavía quedan dos días para el partido y todo puede ser. No, todavía nodoy por hecho que vaya a promocionar, porque tenemos dos fichas sénior ahora mismo y va a depender un poco de lo que haya. Todavía está el mercado abierto, y no me gusta hablar de mercado y menos un viernesque hay partido el domingo, pero es una posibilidad, ya lo hemos reconocido y vamos a ver qué se decide al final”.

Dani Barcia

"Dani hizo un partido excepcional, como todo el equipo. Sabeis que si vuelve Pablo, tenemos una competencia maravillosa y solo puede salir beneficiado el Deportivo de ese tipo de competencias. Si queremos aspirar a lo que queremos aspirar, tenemos que tener competencia de nivel alto en todos los puestos".

Luis Quintero

“Del viaje sabes tú más que yo. Estoy pensando en los que tengo para el domingo. Tengo que centrarme en el Celta B, en los que están trabajando toda la semana con nosotros para preparar el partido del domingo. Y si llega de verdad el chico, bienvenido, pero ahora tengo los cinco sentidos puestos en los que tengo conmigo y que van a jugar el partido contra el Celta Fortuna”.

Partido ante el Celta Fortuna

¿Hay mucho que perder y poco que ganar?

“Entiendo la pregunta. Me parece una oportunidad para ganar tres puntos, ante un rival directo, ante un rival que está por encima en la tabla, segundo partido e la segunda vuelta, hemos competido contra el que era líder y le hemos ganado y el golaverage. Una oportunidad el domingo de jugar contra el Celta B en su campo, es un rival directo y me parece una oportunidad para darle continuidad a la victoria del otro día, ilusionarnos un poco más con el rendimiento del equipo de las últimas semanas y que aquí dentro nos lo creamos de todo, y que la gente se lleve otra alegría que es de lo que se trata”.

Mella

“Sí, sí. La temporada de Mella tuvo una fractura de nariz, una lesión en Covadonga, que lo tuvo más de un mes fuera. Ha tenido sus problemas. El esta concienciadísimo de que tiene dar un paso en ese asepcto, porque son chicos muy jóvenes que están aprendiendo de la profesión y de lo que significa ser profesional. El otro día hizo sesenta minutos, ha habido días que nos ha hehco más, menos. Tengo claro que el domingo va a jugar, sí”.

Mella por la derecha

"A veces les metemos a los chicos unas ideas en la cabeza que les liamos, les confundimos. Yo no sé por qué Mella no puede jugar por la derecha y solo por la izquierda. Entiendo que un futbolista con la capaciodad de desborde que tiene David, limitarle habría sido un error importante de todos. A mí me gusta más donde le haga mejor al equipo. Lo que me parece una buena noticia es que tengamos un futbolista como David, tan especialista y que pueda comportarse en los dos perfiles. Y creo que es una buena noticia”.

Césped de Balaídos

“Sabemos que va a estar mal. Así que cuanto antes lo aceptemos, mejor. Estaba mal el martes contra la Real Sociedad, ellos juegan el domingo al mediodía, con lo cual milagros, en Lourdes. El campo va a estar mal y no nos queda otra que adaptarnos. Creo que perjudica principalmente al espectáculo. Pero hay que adaptarse, no queda otra”.

Favorito

"No hay favoritos en estos partidos, 50-50. Estamos hablando de un equipo que nos lleva seis puntos. Y estamos hablando del Depor, que vaya donde vaya es favorito. Lo bonito del partido es que es un partido de tú a tú. Y ojalá que después del partido, los favoritos seamos nosotros"

¿Cuál es el concierto estrella en Balaídos, primer equipo o filial?

"El concierto estrella para mí solo hay uno. Donde juega el Dépor ahí está Bruce Springsteen, lo demás no me interesa".