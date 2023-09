Idiakez: “Si alguien se pone nervioso, no vamos a ser nosotros”

Imanol Idiakez compareció en la previa de la visita al Fuenlabrada de este domingo a las 12:00 horas y anunció que espera recuperar a David Mella para la lista de convocados. "Mella se incorporó ayer con el grupo. Estábamos esperando a que le llegara la máscara y está bien físicamente. Es verdad que hoy hay que ver en duelos, choques, etcétera y hay una parte que es instintiva del miedo. Me pareció que está en un nivel bastante bueno. Lo que nos tranmite es que no está muy incómodo y que tiene visibilidad. Nos falta el entrenamiento de mañana, pero si no hay ninguna cosas que me transmita, lo voy a contar como uno más”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El Deportivo de La Coruña solamente ha sumado siete de los quince puntos disputados y aún no ha ganado en Riazor, pero el entrenador blanquiazul asegura que mantiene plena confianza en el trabajo del equipo. “Dentro no tenemos ninguna duda. He dicho lo de las excusa porque uno intenta no poner excusas o no lanzar argumentos que suenen a excusa. Y cuando obvias parte de la realdiad, porque no parezca una excusa, te estás tirando piedras contra tu propio tejado. Y entonces, digo: “Se me está olvidando contar que salimos de Lugo con un equipo hecho, estable, y perdimos a Yeremay, la semana siguiente Barbero estaba con un virus, en el minuto 30 a Lucas, luego a Barbero. Eso nos ha pasado. Y yo no lo estoy contando para que no suene a excusa, a ver si voy a ser más tonto que los tontos. Y me estoy tirando piedras contra mi propio tejado. Tendremos que contarle a nuestra gente que nos ha pasado esto. Tenemos argumentos y recursos para sacar equipos competitivos cada semana, pero seremos mejores, si tenemos mejores jugadores. Y, dentro, internamente no tenenos ninguna duda. El proyecto está lanzado, veo al equipo con vida, lo veo con ganas, sano. Tenemos muchas ganas de dar una alegría a la afición. Tenemos que mejorar un montón de cosas y sobre todo tenemos muchas ganas de que en Riazor se vayan con una alegría y todavía no hemos podido darles una alegría. Y eso nos frustra. Pero esto no ha nada más que empezar. Y, si alguien se pone nervioso, no vamos a ser nosotros”.

Mal estado del campo

Imanol Idiakez habló del mal estado del césped del estadio Fernando Torres del Fuenlabrada. “El domingo tenemos una connotación clara, que es el campo. Además de ser un poco más estrecho que los de hasta ahora, tenemos que ver cómo está, porque hasta la última jornada estaba lamentable y va a ser un condicionante importante”.