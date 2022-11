Ibai Gómez: “Tengo un niño de dos meses al que he visto nueve días”

La falta de minutos y la distancia con su familia. Son los dos motivos principales que llevaron a Ibai Gómez al anuncio de su retirada del fútbol profesional y la rescisión con el Deportivo de La Coruña. Así lo explicó el futbolista vasco en su rueda de prensa de despedida:

“Intenté todo por aportar, pero también tenía en mi cabeza, y lo tenía muy claro, que en el momento que yo viera que no iba a conseguir aportar en el campo y que mis compañeros con los que tengo una energía muy positiva, podían dudar de que yo estuviese con esa positividad y verme más decaído, yo en ese momento podía dar un paso al lado porque no he venido aquí a ganar dinero. Venía por un reto bonito, con toda la ilusión del mundo y hay que ser realista y consecuente. Con Borja estaba saliendo un 40, 50, 60, pero piensas que, tal vez con trabajo, puedes llegar a ese 100 % que siempre quiere todo jugador. Cuando vinieron Óscar y Elías, hay que ser realista, yo empiezo con muchas menos opciones. No hablo con ningún tipo de rencor ni maldad en absoluto. He sido entrenador y sé lo que es. Tienen que tomar decisiones. Cada uno tiene unos gustos y ya no solo personales sino que tienes un equipo y tienes que configurarlo a tu manera. Y Mario pasa a la banda, Peke está a un nivel espectacular también, que dentro de poco va a tener opciones, Víctor, Quiles. Te ves que estás como quien dice en el 0 y puedes trabajar mucho y puedes llegar al 40, pero al 100 no vas a llegar. A eso le sumas que tengo un niño de dos meses al que he visto nueve días y que, por circunstancias, ellos están en Bilbao y que cada vez que voy a verlos y me voy mi hija mayor me dice: '¿Ya te vas otra vez, aita?'. La verdad es que me ha hecho que tome esta decisión en este momento porque creo que es lo más justo y ya te digo que es lo que más en paz me deja”.

Acompañado en la sala de prensa por el cuerpo técnico de Óscar Cano y la plantilla blanquiazul, Ibai Gómez insistió en la calidad del trabajo que se realiza en la ciudad deportiva de Abegondo. “Quiero decir una cosa y lo quiero dejar muy claro. Como ya me va a dar igual que me den más leches, más fácil todavía. Lo digo de corazón. Es brutal cómo trabaja el club, es brutal en este caso cómo trabaja el cuerpo técnico que está ahora y cómo trabajan todos los jugadores y todo el staff. No os podéis imaginar las ganas que tienen de conseguir el objetivo, pero todos. Veis los entrenamientos y es increíble. Os lo digo de verdad. En el momento en que se confíe, que vaya todo de la mano, que la gente confíe en los jugadores, cuerpo técnico, en Carlos, en Juan, se va a conseguir el objetivo. Y ojalá lo consigan y yo pueda venir aquí a celebrarlo”.

En lo relativo a su futuro, el centrocampista tiene claro que será en los banquillos. “Mi futuro pasa por ahí seguro. No sé la categoría. No sé si chavales, si luego tiraré para arriba o no. Es algo que echo mucho de menos. Seguramente la temporada que viene. Porque mi idea sería estos meses posiblemente jugar en el Santuchu, que es el club de mi barrio”, indicó.