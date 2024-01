Los siete sonidos de Ian Mackay en el Deportivo

Ian Mackay cierra hoy su segunda etapa en el Deportivo de La Coruña y lo hace después de dos temporadas y media. En este tiempo ha ejercido como capitán y ha vivido momentos dulces y amargos. Repasamos sus palabras, desde su regreso en el mes de junio de 2021.

El anuncio de su fichaje, el 8 de junio de 2021

1. “Mentiría si no digo que mucha ilusión. Es lógico que al final un chaval que es de A Coruña, que se crió en la cantera del Dépor y que tiene la posibilidad de vestir la camiseta del primer equipo e intentar ayudarle a volver lo antes posible al fútbol profesional, es un orgullo para cualquier niño que le guste el fútbol y que sea del Dépor. Ya no estamos hablando de categorías, ni dinero, ni nada. Es un reto que para mí es un muy ilusionante. Para mi familia es volver a casa y es una espina que tengo, la más grande desde hace muchísimo tiempo”.

Se convierte en capitán

2. “Aunque para mí es todo un orgullo ser uno de los capitanes de la plantilla y del Dépor, aquí el capitán principal es Álex Bergantiños sin ninguna duda, porque es el capi. Es la realidad. Hace un trabajo espectacular tanto dentro como fuera del campo. En el vestuario es el que más galones tiene y yo estoy para ayudarle en todo lo que pueda”, declaró en septiembre de 2021.

Inicio con en la portería

3. “De nueve partidos, dejar la portería a cero en seis, para mí son muy buenos números. Está claro que no es solo mi trabajo para nada, sino que es el trabajo de todo el equipo, que está haciendo un trabajo defensivo espectacular. Tenemos que seguir en esta línea”, señaló en octubre de 2021.

4. En su primera temporada, cumplió con creces bajo palos. “Intento darle la máxima normalidad. Hace poco no estaba en el mejor momento y tenía que aguntar las críticas y ahora porque haga una parada tampoco voy a ser el mejor del mundo. Aquí estamos en un club, que sabemos que tiene mucha magnitud, tanto para lo bueno como para lo malo, con lo que intentar estar lo más estable posible y estar en buena línea para poder ayudar al equipo", explicó en marzo de 2022.

Verano de 2022 con ofertas

5. “Hubo interés de algún equipo, pero estoy donde quiero estar, que eso es muy importante para mí. Para un jugador es difícil poder estar donde siempre quiso estar y poder defender el escudo que quiso desde pequeño. Estoy muy contento aquí”.

Febrero de 2023: “Me siento mirado con lupa”

6.“Quitando las primeras jornadas, que quizá no fueron las mejores para mí. Aquí me siento mirado con lupa y cada acción es importante que yo haga. Es como me siento yo. Es difícil estar en un club que cuando el portero hace muy buen partido significa que el equipo estuvo mal y es cierto que aquí en casa no nos llegan mucho, pero las que llegan creo que son claras”.

El partido del play off contra el Castellón

7. Mackay llegó a pensar en dejar el fútbol, tras el mal encuentro con el Castellón. “Al final del partido, por mi cabeza pasaba colgar los guantes. Te entran dudas después de ese partido. Ver que lo que eres tú aquí, que se ponga en duda. Soy un portero siempre estable y que me pasara eso, me entraron muchas dudas. No soy una persona que se vaya a rendir y mi idea es que toda la gente que tenga mi imagen del año pasado de Castellón que la borre y que pueda darle otro motivo para recordarme que no sea malo”, declaró en agosto de 2023.