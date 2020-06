Hugo Vallejo: “Fernando busca que vaya al espacio y centre”

Llegó al Deportivo como un extremo y Fernando Vázquez lo está colocando en muchas ocasiones como carrilero. Hugo Vallejo destacó como atacante puro en el Málaga y fichó por el Real Madrid, club que lo cedió al Dépor el pasado mes de enero. El futbolista fue el autor del gol que supuso la victoria blanquiazul en el duelo del Martínez Valero contra el Elche y habla sobre lo que el técnico le pide cuando sale al terreno de juego: “Me está poniendo más de carrilero. Busca que vaya al espacio y centre. No me importa. Me adapto a los que haga falta”. Fue su primer tanto como deportivista: “Más contento que nadie. Ha sido un día muy especial. Al principio pensaba que era fuera de jugo. Luego cuando vi que era válido, pues muy feliz”.

El equipo cortó una racha de siete jornadas sin conocer la victoria y sigue fuera de la zona de descenso, con tres puntos de margen. No es mucho ni definitivo, pero permite respirar un poco: “Ganar siempre da mucha vida. Con esta victoria, el equipo está con más confianza y esperemos que lo demostremos contra la Ponferradina”. La plantilla ha podido disfrutar de su primer día libre desde el regreso de la competición, algo que Vallejo valora de forma muy positiva: Llevábamos ya dos semanas y pico de competición y un día de descanso la verdad es que se agradece para descansar y desconectar un poco”.

El grupo ha regreso al trabajo esta mañana en la ciudad deportiva pensando en la visita del sábado de la Ponferradina. Fernando Vázquez no podrá contar con Peru Nolaskoain, que se sigue recuperando de un esguince en el tobillo derecho, ni con Gaku, que tendrá que cumplir un partido de sanción por su expulsión en el choque ante el Elche. El técnico seguirá con su política de rotaciones para evitar problemas físicos y repartir el esfuerzo entre todos sus futbolistas.