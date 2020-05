Hugo Vallejo dice sí a las concentraciones

Es uno de los temas en discusión en estos momentos. La Liga pretende que los jugadores estén concentrados para evitar cualquier tipo de contagio y tener mayor seguridad de disputar las jornadas que quedan en Primera y Segunda. Desde la AFE, aseguran que lo que pretende la LFP es inconstitucional porque atenta contra la libertad de las personas, ya que el futbolista sólo saldría de su habitación para ir a entrenar. Les llevarían la comida y, por supuesto, no recibirían ningún tipo de visitas. Serían medidas muy restrictivas que muchos jugadores no ven con buenos ojos. Sin embargo, el deportivista Hugo Vallejo considera que es el momento de hacer esfuerzos para que pueda regresar el fútbol: “A nadie le gusta estar concentrado tanto tiempo pero tenemos que aceptar unas medidas de seguridad que nos ponen y si queremos acabar la liga teneos que aceptar lo que nos digan”. Y es que el atacante, que llegó a Riazor en el mercado de enero, es contundente a la hora de hablar de posibles positivos: “Si hay un positivo se debería cancelar la liga. Deberían dar premios y no castigos, que hubiese ascensos y no descensos”.

Dentro del colectivo hay diversas opiniones. Son muchos los escenarios y muchas las situaciones que pueden darse. Vallejo considera normal que pase esto: “Es normal que haya división entre los futbolistas porque cada uno tiene su punto de vista, pero queremos que vaya de la mejor manera posible y siempre que nos aseguren una seguridad, creo que debemos aceptar lo que dice la liga”.

Los partidos serán a puerta cerrada. “A ningún futbolista le gusta jugar sin su afición pero hay que tener unas medidas de seguridad. La mejor solución si queremos terminar es jugar a puerta cerrada. No me gusta, pero es lo que hay y hay que respetarlo”.