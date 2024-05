Hugo Rama: “El día 25 la fiesta va a ser mejor todavía, tenemos muchas sorpresas”

Hugo Rama anuncia "muchas sorpresas" para la celebración que el Deportivo de La Coruña tiene prevista para el próximo 25 de mayo, día del último partido de Liga contra el Real Unión de Irún en Riazor. El club ya anunció que será ese día cuando se acuda a Cuatro Caminos para festejar el final de temporada y está pendiente de confirmación si habrá o no visita al Concello en esa misma jornada. "Solo decirle a la gente que el día 25 va a ser mejor todavía porque tenemos muchas sorpresas. No puedo decir nada, pero hacedme caso que va a ser mejor que la del otro día, que ya es dificil, pero sabemos que la gente está con ganas, nosotros estamos con ganas de estar con ellos, porque todo el mundo este año sufrió mucho. Y quiero que la gente sepa que muchas de las cosas que pasaron son gracias a ellos, que no nos dejaron caer. Y hay muchas sorpresas y hacedme caso, que lo vamos a pasar bien", declaró en la visita del equipo al Museo MEGA, de Estrella Galicia.

El Dépor ha propuesto al Ayuntamiento que la recepción al equipo sea ese mismo día 25 a las 22:45 horas, pero todavía no existe confirmación. Preguntado por si las sorpresas que tienen previstas los blanquiazules son para Cuatro Caminos, Rama contestó: "Te diría que tenemos sorpresas para todos los sitios. De hecho, nos van a sobrar sorpresas".

"Se me caían las lágrimas"

El centrocampista gallego no pudo tener minutos ante el Barça B por lesión. "Antes de empezar el partido, en el vestuario, cuando habló el míster y habló Lucas, medio se me caían las lágrimas por el hecho de no poder estar. Una cosa es ir al banquillo, que sabes que puedes participar, y otra estar fuera que no puedes hacer nada. Pero al final, en lo que transcurría el partido ya no pensaba nada en mí, simplemente en que por favor marcásemos gol y al final lo marcó el que nos guió todo el año y el que más se lo merecía", señaló.

Espera llegar al último partido

"Voy muy bien. Sorprendentemente parece que lo que hice el otro día, que era una locura, le vino bien a la lesión. Que no se preocupe nadie, que no me rompí nada. Estoy forzando al máximo para volver a vestirme con la camiseta del ascenso. No sé si va a ser posible, pero lo vamos a intentar. Espero estar para la final con el Castellón, pero si no se puede estaré como el otro día, loco por celebrar una victoria. Hubo un momento en el que veía a todo el mundo saltar. Yo iba con la bota, algún compañero me dijo sácala, iba un poco caliente, saqué todo, me quedé en calcetines e hice lo que pude", broméo Hugo Rama.