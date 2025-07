Hugo Rama, en su adiós al Deportivo: "Ojalá pudiera haberme despedido de otra forma"

Hugo Rama ha escrito unas palabras de despedida para el Deportivo de La Coruña en su perfil de Instagram. El futbolista de Sigüeiro reconoce que ha vivido un año "duro personalmente" y que le habría gustado decir adiós "de otra forma". "Hace casi 10 años me iba de Abegondo con un objetivo marcado, volver para formar parte de la primera plantilla del Dépor. Es complicado hablar después de haber vivido un año tan duro personalmente, pero os aseguro que el ponerme cada día este escudo y pensar que algún día podría ayudar a nuestro Dépor valía más que cualquier otra cosa. Como dije más de una vez, era donde quería estar. Os agradezco todo el apoyo y todos los mensajes en este mes que se resolvía mi futuro...ojalá pudiera haberme despedido de otra forma...".

A continuación, se reproduce íngramente la carta de despedida de Hugo Rama:

"Hace casi 10 años me iba de Abegondo con un objetivo marcado, volver para formar parte de la primera plantilla del Dépor.

Es complicado hablar después de haber vivido un año tan duro personalmente, pero os aseguro que el ponerme cada día este escudo y pensar que algún día podría ayudar a nuestro Dépor valía más que cualquier otra cosa. Como dije más de una vez, era donde quería estar.

Afición, gracias por cada momento, los buenos y los malos, porque nadie más que vosotros entiende mejor lo que es este escudo, porque con vosotros sabemos que el Dépor volverá a donde debe estar…

Os agradezco todo el apoyo y todos los mensajes en este mes que se resolvía mi futuro… ojalá pudiera haberme despedido de otra forma…

Suso, Diego, Javi y Cholo, gracias por vuestra paciencia.

Rafa, PJ, Susi y Laura, espero que cuando veáis mis fotos o vídeos me recordéis siempre con una sonrisa.

Dani, Rubén, Pablo y Emi, que bien nos lo pasamos en la sala de fisios y cada noche de hotel.

Roberto y Joaquín, gracias por no soltarme la mano nunca, ayudar a que no me rindiera y estar siempre preparado.

Gracias Canosa y Nando, por comeros todo el verano a mi lado siempre con ganas de trabajar y mejorar.

Gracias Montse, por tus comidas pero sobretodo por todo el cariño que nos das.

Gracias Juan Carlos y Michelle, por todo el empeño de querer devolver a nuestro Dépor a donde se merece.

Compañeros (amigos) fuimos muy felices, es imposible no volver atrás y no pensar en lo mucho que disfrutamos juntos, os quiero mucho.

A mi familia y amigos, GRACIAS, es un día jodido, pero estoy más motivado que nunca para que juntos volvamos a sonreír!

Aquel 12 de mayo quedará Déporvida conmigo! Os deseo lo mejor! Ata sempre! Forza Dépor".