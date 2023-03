Hugo Baldomar, capitán del Juvenil A: “Vamos a darlo todo para llegar al sábado y jugar la final”

El Juvenil A del Deportivo de La Coruña ha puesto ya rumbo a tierras leonesas para afrontar desde mañana la fase final de la Copa del Rey en el estadio Reino de León. En semifinales espera el Almería (20:00 horas), tercer clasificado del grupo cuarto de División de Honor, la misma posición que ocupa el conjunto blanquiazul en el Grupo 1. En la otra eliminatoria se enfrentarán el Real Madrid y el Athletic de Bilbao.

Antes del desplazamiento en autocar, el entrenador Manuel Pablo y el capitán Hugo Baldomar comparecieron conjuntamente en la sala de prensa del estadio de Riazor, con todas las ilusiones puestas en regresar con un título. “Tenemos muchas ganas de jugar. Desde el día siguiente del partido contra el Villarreal, ya solo hablábamos de la Final Four. Igual es por eso que en Liga tuvimos algo de dudas, pero venimos en buena dinámica, tanto el Juvenil A como el Fabril. Nosotros teníamos una pequeña esperanza de jugar en Riazor, pero sabemos que el partido del domingo es más importante. Y sabemos que los aficionados van a estar viéndonos desde su casa. Algunos vendrán a León, que es un paseíto ahí al lado. Y nosotros vamos a darlo todo e intentaremos por llegar al sábado y jugar esa final”, declaró el capitán del Juvenil deportivista.

Manuel Pablo asegura que ve a los suyos preparados para el reto que se les presenta. “Los veo tranquilos, cansados porque este fin de semana tuvimos un partido muy difícil. Sé que están muy ilusionados con este campeonato y ya están pensando en ello. A pesar del cansancio, la ilusión supera todo eso”, declaró.

Con respecto a las escasas oportunidades para la cantera en el primer equipo, el técnico canario señaló: “Nosotros lo que tenemos que hacer es que haya chavales que derriben la puerta antes, que puedan llamar ya a equipos superiores y es lo que estamos consiguiendo. Al final, es un poco el club el que tiene que dar ese paso para que esos chavales puedan tener su oportunidad. Entiendo las necesidades y la urgencia que tiene el club, pero creo que siempre puede haber un pequeño espacio para esos chavales que están llamando. Los chavales están haciendo un trabajo muy fuerte. Intentamos sacarle lo mejor de cada uno. Ellos lo están interpretando muy bien. Han dado un paso adelante, en esa creencia por ese título conseguido. Se han creído también ellos que pueden competir contra los mejores y valoro muy alto lo que se está haciendo por parte de todos”.

Preguntado por la posibilidad de entrenar en un futuro al primer equipo, Manuel Pablo se mostró feliz con su presente, sin prisa por dar saltos, pero también con ganas de progresar en un futuro. “Me siento feliz en cómo estoy trabajando y en lo que estoy trabajando con los chavales. Lógicamente, cada uno quiere crecer, pero en ese sentido, no me pongo aspiraciones inmediatas. Cada cosa, creo que si trabajas bien, llegará, más tarde o más temprano. No me pongo fechas ni nada, sino ser feliz donde estoy, hacerlo bien. Demostrar que las cosas salen con trabajo”.