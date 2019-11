La hora de Somma

Llega la hora de Michelle Somma. El central regresará al once titular en el partido que el Deportivo jugará mañana ante el Extremadura (16 horas, Francisco de la Hera) después de estar lesionado desde el pasado 25 de agosto. Fue en Huesca: “Al principio se pensaba que era un golpe pero se me hinchó la rodilla y salió que se me rompieron algunas fibras del ligamento”, indica el italiano.

El equipo llega al compromiso con mucha necesidad. Es colista, con diez puntos y sólo una victoria en su casillero. Se mide a otro equipo que está en zona de descenso, un duelo entre dos rivales directos en la pelea por la permanencia. Somma, pese a mal momento blanquiazul, quiere lanzar un mensaje positivo: “Creo que somos un buen equipo. No somos los peores de la liga. Los veo entrenar todos lo días y tenemos buenos jugadores. Estoy convencido, sí o sí, de que salimos de esta”. Su receta para salir la tiene clara: “Toca trabajar como equipo, no solo defensa o ataque. Sólo así vamos a salir. Para salir de este momento lo único es trabajar y mejorar. Es la única solución que conozco. ¿Qué pasa? No lo se”. La defensa que está probando Luis César durante la semana sería de Bóveda acompañando al italiano, con Mujaid de lateral derecho y Salva Ruiz en el izquierdo. El zaguero ha pasado momentos complicados viendo al equipo desde la grada: “Siempre es duro estar fuera. Si a esto le añadimos el momento del equipo, es durísimo, pero ya pasó y quiero ayudar al equipo”.

La expedición viaja por carretera a tierras extremeñas. Se entrenará esta tarde en Mérida en la última sesión de trabajo de la semana. Mañana regresarán a A Coruña a la conclusión del duelo ante el cuadro del coruñés Manu Mosquera.