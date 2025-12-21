La hoja de ruta del Deportivo para el mercado de fichajes

El próximo 2 de enero se abre el mercado de fichajes de invierno. Los equipos tienen el primer mes del año para reforzar sus plantillas y afrontar con las máximas garantías posibles la parte decisiva de la temporada. El Deportivo trabaja desde hace semanas para ese escenario y podrían haber varios movimientos.

PORTERÍA

Informaba Matteo Moretto, especialista en fichajes, de que el Deportivo había preguntado por Diego Conde, actualmente en el Villarreal y que ya sabe lo que es ascender a Primera División con el Leganés

El club coruñés solo hará movimientos en la portería si sale Bachmann. El meta ultima su recuperación de una rotura parcial del ligamento externo de la rodilla izquierda. Llegó en verano cedido por el Watford tras la salida de Helton Leite, pero el gran momento de Parreño primero, y la lesión después, le han impedido tener minutos. Si se rompe el préstamo, el Dépor sí acudiría al mercado, pero, en principio, la idea es quedarse como hasta ahora.

DEFENSA

El lateral derecho es la gran prioridad. La importante lesión de Ximo Navarro provocó que se tomase la decisión de fichar a un futbolista para esa demarcación. El andaluz está en la recta final de su rehabilitación y ya hace ejercicios junto al resto de sus compañeros, pero los planes siguen pasando por firmar a un lateral. Loureiro está dando un excelente rendimiento como central y su futuro pasa por el eje de la zaga. Noubi es el que está cubriendo la parcela derecha de la defensa, pero su posición ideal es la de central. Así las cosas, se rastrea el mercado para encontrar un lateral y que este y Ximo quedasen para esa zona, con Noubi o incluso Loureiro como alternativas.

CENTRO DEL CAMPO

Un 8, un futbolista para dar fútbol al equipo y ayudar en la creación en los partidos que toque llevar la iniciativa. Si algo ha dejado claro la primera parte de la liga y, sobre todo, las derrotas ante el Castellón o la Real Sociedad B, es que el Dépor está más cómodo robando y corriendo que cuando tiene que construir desde atrás, superando a los once rivales. Ahí es donde está teniendo más problemas y un 8 puede ser parte de la solución. Como contamos en Deportes COPE Coruña, Riki y Gonzalo Villar son los nombres principales para esa zona

ATAQUE

También se estudian refuerzos en la parcela ofensiva. Antoñito Cordero es uno de los nombres que hay encima de la mesa. El equipo coruñés estrecha el cerco para intentar incorporar al atacante, que pertenece al Newcastle pero que está jugando cedido en el Westerlo de la Primera División de Bélgica. El andaluz no está contando con muchos minutos en lo que llevamos de temporada y puede cambiar de aires en el mercado de invierno. Y ahí aparece un Deportivo que tiene un proyecto ambicioso y que está peleando por ascender a Primera División. Antoñito reforzaría la parcela ofensiva y le daría más opciones a Antonio Hidalgo. Sería añadir más talento para el tramo decisivo de la competición. Es un jugador cotizado y hay más equipos que lo tienen en su agenda, pero en A Coruña está muy interesados en poder llegar a un acuerdo para que Antoñito termine actuando en el estadio de Riazor

FICHAS LIBRES

Hay tres licencias disponibles para fichar sin estar obligados a dar bajas. También se ha guardado parte del límite salarial para poder afrontar el mercado de invierno. Y habrá que ver si hay jugadores con pocos minutos que podrían levantar la mano para estudiar su situación de cara a la segunda parte de la temporada. Una vez concluido el duelo ante el Andorra, toca ponerse con estos asuntos: "Todas esas situaciones se podrán ver. Son cosas naturales del fútbol y veremos en que situación estamos. Siempre he dicho que estamos atentos al mercado para mejorar algunas posiciones, pero cierto es que a la vuelta de vacaciones contamos con tener más efectivos que están en la enfermería, sobre todo en la parte de atrás. En constante contacto con Fernando y viendo todas las posibilidades que nos pueda mejorar", indicó Antonio Hidalgo el pasado viernes, en la previa del duelo en Andorra