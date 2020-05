Helena Torres: “Quiero ayudar al Dépor a aspirar al máximo”

La delantera Helena Torres, de 21 años, es uno de los refuerzos para el Deportivo Femenino de cara a la próxima temporada. Llega procedente del Alhama de Murcia y con objetivos ambiciosos. “Las metas que me marco a nivel individual es ayudar al equipo a por lo menos estar donde se ha quedado esta temporada y tampoco me pongo límites en ese tema porque el equipo y yo somos muy ambiciosos, pero siempre con los pies en la tierra y creo que esta temporada podemos hacer grandes cosas y mejorar lo que se hizo la temporada pasada. Esa es la meta que me marco, ayudar al Dépor a aspirar a lo máximo”, explicó.

La recién llegada sabe que tendrá mucha competencia en la punta de ataque del equipo herculino, con jugadoras como Peke o Gaby. “Lo tengo bastante claro que va a haber mucha competencia, pero yo voy a intentar ganarme el puesto trabajando duro cada día. Esa competencia es muy buena tanto para mí como para el resto de mis compañeras porque nos va a hacer mejorar como futbolistas. Es una competencia siempre sana, como la he entendido yo siempre en el equipo y me tendré que ganar el puesto como todas mis compañeras”, asegura.

Helena Torres, que ya fue tanteada por el Dépor Abanca la temporada pasada, confiesa que le atrae mucho el estilo de juego del equipo de Manu Sánchez. “Lo que más me atrae del Deportivo, aparte de ser un equipo muy ambicioso, es su estilo de juego, que te engancha mucho a verlo y sobre todo a jugarlo. Cuando jugué contra ellas la fase de play off a Primera, me encantó su filosofía”.

La atacante se define como “una futbolista muy trabajadora, muy luchadora, que juega bien de espaldas y bastante técnica”.