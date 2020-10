Héctor y Rolan serán bajas para el Compostela-Deportivo

Fernando Vázquez no podrá contar con Héctor Hernández ni Diego Rolan para el partido que el Deportivo jugará el domingo en el estadio Vero Boquete de Santiago contra el Compostela. El lateral izquierdo lleva unos días al margen del grupo por una lesión, mientras que el atacante tuvo que viajar a Uruguay para obtener el permiso de trabajo, requisito indispensable para que pueda debutar con la camiseta blanquiazul. Serán las únicas ausencias para un encuentro marcado por las nuevas restricciones decretadas por la Xunta, que provocan que el partido se dispute a puerta cerrada. En DOG determina que para los espéctaculos deportivos, se permitán 150 personas en espacios abiertos (ampliables a 300) y 60 en espacios cerrados (ampliables a 100). Ante esta circunstancia, la directiva del club santigués tomó la decisión de no permitir la entrada de público al campo.

El que ya trabaja con normalidad es Salva Ruiz. El defensa arrastró molestias a lo largo de la semana pasada e incluso no pudo terminar el duelo contra el Salamanca, pero son molestias que no revisten gravedad y está trabajando al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. El técnico alineó el once esperado en su estreno liguero, con Carlos Abad en la portería; Bóveda, Mujai, Granero y Salva Ruiz en defensa; Borges y Bergantiños en el doble pivote, con Lara y Keko Gontán en las bandas, Nacho como segundo delantero y Beauvue como referencia ofensiva. Todo apunta a que la línea de zagueros será la misma, pero no se descarta alguna modificación en la zona ofensiva. El Dépor tuvo problemas para superar la ordenada defensa del Salamanca y tuvo que esperar hasta el minuto 97 para marcar el tanto que le dio los primeros tres puntos al conjunto blanquiazul. De todos modos, quedan todavía entrenamientos para que el preparador blanquiazul termine de perfilar su once para medirse al Compostela.