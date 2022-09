Héctor Hernández: “Me voy con la conciencia muy tranquila y la cabeza bien alta, otros seguramente no podrán”

Después de que el Deportivo de La Coruña rescindiese su contrato en el último de mercado, Héctor Hernández publicó esta mañana una carta de despedida dirigida a la afición blanquiazul. El lateral zurdo mostró su malestar con los acontecimientos que han rodeado su adiós, tras dos temporadas luciendo la elastica del club gallego. “Llegó el día que sinceramente no quería que llegara, pero se empeñaron en que así fuese... y vosotros sí que merecéis una despedida. Me voy con la conciencia muy tranquila y la cabeza bien alta, otros seguramente no podrán, pero eso ya no es cosa mía”, publicó el defensor en sus redes sociales.

El zaguero repasó en su texto los nombres propios que influyeron en su llegada al club herculino. “Me gustaría dar mi muestra de agradecimiento a las personas que hicieron posible que yo hoy pueda despedirme de vosotros, después de haber vestido vuestra camiseta. Gracias, Richard Barral y toda su directiva”.

También quiso recordar a los entrenadores con los que ha coincido en el Dépor, pero obviando a Borja Jiménez. “Fernando Vázquez, David Sánchez y cuerpo técnico. Rubén de la Barrera, Julito, Secho y su cuerpo técnico. No conseguimos el objetivo, pero puedo decir bien alto que me voy de aquí siendo mejor jugador”.

Héctor Hernández dedicó palabras especialmente bonitas a la afición. “Me gustaría hacer mención especial a vosotros, afición. Gracias, gracias y gracias. Gracias por hacerme sentir uno de vosotros cada partido, cada día por las calles de Coruña y tantos y tantos mensajes por redes sociales”.