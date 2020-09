Héctor Hernández: “Al Deportivo no se le puede decir que no”

Héctor Hernández no tuvo dudas en sumarse al proyecto blanquiazul en cuanto le surgió la oportunidad. “Creo que al Deportivo de La Coruña no se le puede decir que no, sea en la categoría que sea. Es un grande de nuestro fútbol y nos sentimos en la obligación de devolverle a donde se merece”, declaró el vallisoletano en su presentación como nuevo jugador del club herculino, al que se ha incorporado por dos temporadas.

El lateral zurdo de 29 años tiene claro que el Dépor solamente puede pensar en ascender y pasar únicamente un año en la categoría de bronce. “Sabemos de la exigencia de este nuevo formato de la Segunda B, pero somos el Deportivo y tenemos un reto muy importante en la cabeza, un objetivo muy claro que es el ascenso y partido a partido vamos a ir a por ello”, señaló.

La afición del club gallego continúa rompiendo todas las expectativas y, en menos de dos semanas de campaña, ya está a punto de superar los 15.000 socios. “Sí que me han hablado mucho de esta afición. Yo he venido a jugar en este estadio en bastantes ocasiones y me ha sorprendido para bien. Creo que va a ser nuestro jugador número 12 y espero que se resuelva pronto todo este tema del COVID y puedan estar con nosotros porque seguramente nos van a ayudar mucho. Estoy deseando ya que estén con todos nosotros”, finalizó el defensor, que competirá con Salva Ruiz por hacerse con la titularidad en el lateral izquierdo blanquiazul.

La temporada pasada Héctor Hernández fue uno de los fijos en el once del Numancia. Llegó a disputar treinta y un partidos con el conjunto soriano.