Héctor Hernández (Deportivo): “Esta es la mejor plantilla que podemos tener”

A las puertas de la apertura del mercado invernal, Héctor Hernández analiza el nivel de la actual plantilla del Deportivo de La Coruña. “Eso no es una cosa mía. No soy yo el que tiene que decidir pero lo que sí puedo decir es que los jugadores que hoy en día formamos esta plantilla del Deportivo para mí y creo que para todo el equipo, todo el cuerpo técnico, es la mejor plantilla de esta categoría. No es una cosa que solo piense, sino que es una cosa que queda demostrada. Al final, vamos líderes en nuestro grupo, líderes en los dos grupos de Segunda B con máxima puntuación. Entonces, mi opinión personal es que es la mejor plantilla que podamos tener. Si puede llegar algo que pueda sumar, bienvenido sea, pero eso no es cosa mía”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El vestuario blanquiazul está también muy pendiente del coronavirus, extremando las precauciones y con consejos desde los miembros de los servicios médicos. “Es verdad que estamos otra vez dando un paso para atrás en esta pandemia que tenemos. Se ha reducido el aforo a un 75%. Nosotros lo estamos llevando bien de la manera que podemos, llevando todas las precauciones posibles, el cuerpo médico nos ha comentado que tomemos precauciones, que estemos al tanto, que estemos en grupos lo más reducido posible porque es importante para todos que mantengamos la salud”, explicó.

Con respecto a esa reducción de aforo en el estadio de Riazor a un 75%, Héctor Hernández comentó: “Es una putada. Para nosotros la afición es un factor muy importante, ya sea jugando como local o como visitante. Se está viendo en cada partido, y para nosotros esa reducción es un hándicap. Las restricciones no es una cosa nuestra. Es para la salud de la población. Ojalá se vaya cuanto antes esta pandemia mundial y podamos disfrutar de un día a día normal en la calle y en los estadios”.

El defensor deportivista terminó su comparecencia con su deseo para el año 2021: "¿Qué le pido a este 2022? Lo que todo el mundo quiere. Creo que el mejor regalo de Reyes puede ser un ascenso. Lo que todo el mundo quiere y ojalá que podamos conseguirlo”, finalizó.