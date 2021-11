Héctor: “Ganar sería un golpe encima de la mesa”

Las Gaunas acoge el domingo un partido entre dos de los equipos que están empatados en el liderato del grupo con veinte puntos. UD Logroñés y Deportivo están haciendo buenos los pronósticos y son dos de los favoritos a lograr el ascenso. Héctor Hernández considera que lograr el triunfo sería un paso importante para los blanquiazules: “Todos conocemos al Logroñés, es uno de los rivales fuerte para lograr el ascenso. El otro día ganan en el último minuto en el campo del Celta. Será un partido interesante y de tú a tú. El que se lleva la victoria no decantará nada todavía, pero sí será un golpe encima de la mesa”.

El lateral, que ha sido titular en todas las jornadas de liga, se pronuncia sobre un posible empate en ese encuentro: “Cada quince días fuera de casa la película cambia. No es Riazor, ni mucho menos. Nosotros saldremos a ganar, pero, como se suele decir, si no ganas es importante no perder. Entre no sumar y sumar un punto, mejor esto. Pero saldremos a ganar. Con el escudo que tenemos, debemos salir a ganar en casa y fuera”.

Enfrente estará Borja Galán, alguien que va más allá de ser un compañero más: “Borja es uno de mis mejores amigos. Hablo con él todas las semanas. Ya hemos tenido un par de coñas. Si juegas, que se venga por mi lado. Será bueno tenerlo como rival. Le deseo lo mejor pero a partir del próximo partido. Hablamos bastante. Tenemos una bonita relación”

NOEL

Héctor también habló de Noel, que hoy jugará la Youth League con el equipo juvenil. El delantero está siendo una de las grandes sensaciones de la temporada y el Dépor está intentando renovarlo y hacerle su primer contrato profesional: “Noel se junta mucho con los chavales de su edad, es normal. Gente como Trilli o Peke. Lo veo bien, tranquilo. Por la tarde no se qué hace. Lo veo centrado. Ojalá pueda quedarse con nosotros mucho tiempo”