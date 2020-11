Héctor: “El equipo muestra solidez, ambición y hambre”

El Deportvo lleva siete puntos de nueve posibles pero todos, jugadores y cuerpo técnico, son conscientes de que tienen mucho margen de mejora y que no están todavía en su mejor estado de forma. Aún reconociendo ese margen de mejora, también quieren poner en valor lo positivo de estas tres primeras jornadas. Por ejemplo, la gran seguridad defensiva que están demostrando. Sólo un gol en contra y apenas apariciones estelares de Carlos Abad. A los rivale les cuesta crear ocasiones al Dépor:“Defensivamente hablando se está cumpliendo bien. No solo la línea defensiva, el equipo está demostrando solidez defensiva, ambición y hambre”, analiza Héctor Hernández, que debutó como titular la pasada jornada ante Unioistas en Salamanca.

Después de dos encuentros a domicilio, vuelven a Riazor, y el defensa espera que el grupo de un paso adelante: “No es lo mismo jugar en el campo de Unionistas o este domingo. Cambia la película. Debemos demostrar que queremos llevar el mando y el control, y más en casa, ya sea el Coruxo o el que sea”. De cara a ese duelo, es duda Granero, que hoy no trabajó con el grupo en la sesión de entrenamiento en Riazor

PUERTA CERRADA

Es la opción más factible. El DOG indica que sólo podrá haber un máximo de 150 personas en el Deportivo-Coruxo del domingo a las doce de la mañana. Esta decisión también afectaría al encuentro del Dépor ABANCA, que recibe el mismo domingo, pero a las siete de la tarde, al Sevilla en la sexta jornada de la Liga Iberdrola. La semana pasada ya se disputó a puerta cerrada el duelo del conjunto que entrena Manu Sánchez contra el San Teresa. Otros clubes de la ciudad, como el Silva de Tercera División o el Liceo en hockey sobre patines, tomaron la decisisón de disputar sus respectivos partidos a puera cerrada.