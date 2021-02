“No me gusta distinguir entre gente de ABANCA y del Deportivo, estamos en el mismo barco”

RELACIÓN CON ABANCA

"No me gusta distinguien entre gente del club y gente de ABANCA porque todos estamos en el mismo barco, pero sí he mantenido contacto con gente de ABANCA. Como máximo acionista debe haber conocimiento mutuo. Esa relación es buena, pero no me gusta distinguir entre una parte y la otra"

ENFERMERÍA CASI VACÍA

"El equipo entrena espectacularmente bien. Si alguien merece que se refleje en los partidos, es este grupo. Necesitamos ese resultados que refrende el trabajo. Siempre es bueno tener a todo el mundo disponible. Es algo positivo para el equipo"

VILLARES Y RAYCO

"Son dos chicos que van a aportar frescura, ilusión y sus cualidades que van a permitir sumar y dar un salto exponencial. Si algo positivo lleva el ascenso de Rayco y Villares es la posibilidad de ofrecer rendimiento inmediato. Están para ya, para aportar desde el primer minuto. Rayco tiene gol, uno contra uno y se asocia. El perfil de Villares me gusta, Jugador que abarca mucho campo y con muy buen pie. Son dos chicos jóvenes y con ganas. Aquí nadie está de mascota. Vienen a dar un rendimiento inmediato. La acogido ha sido espectacular y los dos ya piensen como jugadores de la primera plantilla. Hay que observarlos como solución"

FINAL

"final o finalisima. Sin duda. La semana me llena de optimismo. Mulltplica mi energía. Veo a los jugadores receptivos y con una escucha brutal. El otro día dimos un paso adelante brutal aunque no ganamos. El domingo hay que ganar siendo mejor que el rival"

¿DEMASIADO USO DEL TÉRMINO FINAL?

"No sería creíble si durante la semana no atiende lo importante que es preparar al equipo para ese mometo. El equipo demuestra ritmo, intensidad en los entrenamientos. El equipo se va pareciendo a lo que queremos dentro del contexto de necesidad. El otro día contra Unionistas creo que fue la primera vez que ocurrió"