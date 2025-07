Gonzalo Castro no teme por la candidatura de A Coruña para el Mundial y asegura que “se han incrementado los contactos” con el Deportivo

Tras la renuncia de la ciudad de Málaga a ser sede del Mundial 2030, las miradas apuntan a otros proyectos que todavía tienen que concretar sus plazos o sus inversores, como el de A Coruña. El concejal de Cultura y Turismo del Concello, Gonzalo Castro, ha mostrado confianza en la candidatura herculina esta mañana. “No manejamos en ningún caso esa perspectiva. Yo no la manejo. Sí es cierto y efectivamente hay que ser realistas y darse cuenta de que hay que dar el último impulso y ahí sí que es muy importante, es necesario que haya un compromiso por todas las partes. Y en este caso yo creo que también es muy importante que el principal usuario y beneficiario de las instalaciones esté también”.

Con respecto a las relaciones con el Deportivo de La Coruña, Gonzalo Castro señaló: “En cuanto al Deportivo, se han incrementado los contactos últimamente. Creo que lo ideal sería formalizarlos. Es decir constituir una comisión mixta que pueda trabajar conjuntamente por parte del Deportivo y del Ayuntamiento para que este proyecto contribuya de forma positiva no solo a la ciudad, sino también al propio club, que creo que es el máximo beneficiado de un proyecto de esta envergadura y lo que nos queda es trabajar conjuntamente”.

El concejal hace hincapié en lo beneficioso que, a su juicio, puede ser el proyecto para el Deportivo. "Yo sigo diciendo lo mismo, este proyecto tendrá mucho más sentido si el Deportivo está dentro. Si no es un mero espectador, porque no puede serlo. El Deportivo es el principal usuario del estadio. Hay una relación de más de ochenta años con el estadio de Riazor y creo que un proyecto que va a generar unas oportunidades incluso de negocio y así esta siendo en otros estadios para el propio club, pues debería de contar con una presencia del club".

Susi Garcia Estadio de Riazor

inversor privado

Gonzalo Castro habló también del inversor privado, que todavía no se ha hecho público. "En el ámbito económico relacionado con la explotación de este tipo de recintos, efectivamente existe un interés creciente de posibles inversores. Nosotros seguimos trabajando en definir la financiación, donde cada vez tiene más peso la iniciativa privada, veremos si en las príximas semanas se puede concretar y, cuando esté definida se comunicará".

la xunta de galicia

En lo relativo a la financiación pública, no hay acuerdo sobre los porcentajes que debe aportar cada institución. La Xunta de Galicia ha manifestado su intención de que la participación sea la misma dividida entre ente autonómico, Ayuntamiento, Diputación y Consejo Superior de Deportes. Sobre este asunto, Castro declaró: "Un tira y afloja no hubo porque lo que hubo fue una manfiestación de la Xunta que nosotros no hemos respondido porque creo que esto se debe solucionar en otros ámbitos, no trasladarlo mediáticamente. Creo que la Xunta ha hecho su planteamiento y vamos a ver cuál es finalmente".

caso de málaga

"Yo no quería meterme en casa ajena, pero formaba parte de mi trabajo conocer cuál era el estado del resto de sedes porque competían directamente con nosotros. A mí me parece muy bien la explicación que ha dado el Ayuntamiento de Málaga, la realidad es que las causas fueron otras. Creo que las cosas hay que hacerlas aquilatadas y ahí había un problemo serio de volumen del propio proyecto", aseguró el concejal del Concello coruñés.