Gilsanz: “El objetivo es acercar a los jugadores al primer equipo”

El Fabril de la temporada 2021/2022 ya ha echado a andar en la ciudad deportiva de Abegondo y, su nuevo entrenador, Óscar Gilsanz, afronta el reto con ilusión, tras su gran éxito con el Juvenil A. “En el fútbol cada temporada se empieza de cero y ahora me decían: 'muy bien el año pasado'. Y yo decía: 'Temporada pasada, ahora empezamos de cero'. Esto es como el ciclista que empieza una etapa al día siguiente. Hay que pedalear otra vez, lo que pedaleó el día anterior no sirve. Esto es lo mismo. Hay que empezar de cero, esperemos disfrutar, eso sería buena señal, pero lo que ahora se me aparece por delante es trabajo, el día a día y trabajar con estos futbolistas”, explicó.

La principal meta que se marca Gilsanz para la nueva temporada con el filial blanquiazul en Tercera RFEF es lograr acercar a sus futbolistas al primer equipo. “Siempre que uno trabaja con un filial, el objetivo es acercar a los jugadores al primer equipo que es el objetivo primordial y principal del Fabril y para eso necesitamos que los jugadores crezcan individual y colectivamente y acercarnos a ese nivel competitivo para estar cerca del nivel del primer equipo para poder dar el salto cuando las necesidades lo requieran o cuando ellos se lo merezcan”, declaró.

Con respecto a la salida del club de Juan Carlos Valerón y su posterior nombramiento como entrenador del Fabril, el nuevo técnico del filial blanquiazul señaló: “Fue todo muy rápido y evidentemente son cosas que a mí se me escapan, la salida de Juan Carlos nos cogió a todos un poco de sorpresa a mí también, sucedió todo muy rápido en dos o tres días y un nuevo objetivo, un nuevo reto por delante y así se afronta”, finalizó.

El presidente Antonio Couceiro dirigió unas palabra a los fabrilistas, antes de su primer entrenamiento sobre el césped de Abegondo.