Germán Parreño: “Mi relación con Mackay es muy buena, nos ayudamos”

Germán Parreño, portero elegido por Idiakez para la titularidad en las primeras jornadas, habló de la competencia que existe en la portería blanquiazul y de la “buena” relación que mantiene con Ian Mackay. “Nuestra relación es muy buena. La competencia, como dijo Salva, está en el rival. Nosotros nos intentamos ayudar porque entendemos y sabemos muy bien que lo bueno para el grupo es que funcione, que lo hagamos bien y al final hablamos de acciones. Nos intentamos ayudar para el beneficio del club”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Preguntado por la dificultad de gestionar la suplencia para un guardameta como Ian Mackay, que era titular indiscutible en las campañas anteriores, Parreñó contestó: “Yo creo que no es fácil pero no llevamos dos días en esto. Al final, los dos tenemos experiencias y somos muy conscientes del club en el que estamos, que salga todo bien. Eso lo tenemos a fuego por los años que llevamos en este deporte. Él es muy partícipe del funcionamiento. Él y los que participan menos el fin de semana, pero no quiere decir que no participen porque participan muchísimo”, comentó.

El arquero ilicitano reconoció la complejidad de la tarea de Idiakez a la hora de elegir un once inicial en el Deportivo de La Coruña. “La competencia es buena para el grupo. Toda la plantilla es súper igualada y lo bueno es que salga beneficiado el grupo, el club y el equipo. El míster decide el fin de semana. No me ha dicho nada. Como hay una competencia tan fuerte en todas las líneas es difícil decidir once solo que tienen que jugar. Te pones en su lugar y es algo complicado, pero bonito. Y habla bien de todo el grupo, que está muy metido”.

Germán Parreño destacó también la importancia del partido contra Unionistas de este sábado en el Reina Sofía. “Es un partido muy difícil. Creo que alguno de ellos, o el míster de Unionistas, dijo que era el partido del año. Para nosotros también es el partido del año. No hay un partido más importante para nosotros ahora mismo. Ahora mismo es el más importante y nos lo tomamos como debe ser, un partido muy difícil, muy competido, en el que no va a ser nada fácil construir lo que queremos”.