Germán Parreño habla del primer gol del Leganés ante el Deportivo y la explicación arbitral

Germán Parreño se refirió a cómo vivió el primer gol del Leganés, donde es derribado por Duk tras el primer disparo que logra despejar, y que es en la acción previa al tanto de Miguel de la Fuente: "Después del partido me quedé hablando con el cuarto. Me argumenta que es una acción fortuita donde chocamos los dos y que si hubiesen interpretado que me daba tiempo a ponerme de pie, quizá hubiesen pitado fuera de juego posicional de Duk. Mi argumento es que si fuese baloncesto sería falta en ataque y que no me puedo levantar por el golpe que me da"

CRITERIOS ARBITRALES

"Ahora van a darle más peso a la decisión del árbitro y no van a revisar tanto. Toman la decisión en directo y es muy rápida, pero beneficia al Leganés. Yo me quedo en el suelo y no me da para atacar el balón. Viéndola desde mi punto de vista me parece injusta"