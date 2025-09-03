Germán Dobarro defiende la labor del entrenador del Deportivo: "Soy muy de Antonio Hidalgo"

El empate del Deportivo ante el Leganés en Butarque ha generado algunas críticas hacia el entrenador blanquiazul, Antonio Hidalgo. En el análisis del encuentro que hemos realizado en Deportes COPE Coruña, Germán Dobarro dio su opinión sobre la labor del técnico: "Soy muy de Antonio Hidalgo. En un partido, independientemente de la posición inicial de Yeremay o Mella, el hecho de hacer tres cambios en el descanso, ya me convence. ¿Qué comete errores? ya lo sabemos. Pero escucho hordas de críticas y flipo, me parece surrealista. Necesita toda la confianza porque no ha cometido ningún error clamoroso. Que se le 'pegue' me parece una atrocidad"