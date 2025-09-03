Germán Dobarro defiende la labor del entrenador del Deportivo: "Soy muy de Antonio Hidalgo"
El equipo coruñés ha sumado cinco puntos en las tres primeras jornadas, con una victoria y dos empates
Deportes COPE Coruña
Coruña - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El empate del Deportivo ante el Leganés en Butarque ha generado algunas críticas hacia el entrenador blanquiazul, Antonio Hidalgo. En el análisis del encuentro que hemos realizado en Deportes COPE Coruña, Germán Dobarro dio su opinión sobre la labor del técnico: "Soy muy de Antonio Hidalgo. En un partido, independientemente de la posición inicial de Yeremay o Mella, el hecho de hacer tres cambios en el descanso, ya me convence. ¿Qué comete errores? ya lo sabemos. Pero escucho hordas de críticas y flipo, me parece surrealista. Necesita toda la confianza porque no ha cometido ningún error clamoroso. Que se le 'pegue' me parece una atrocidad"
Temas relacionados
"¿Tarde o temprano se va a hacer la fotografía de Sánchez con Puigdemont? Pues no tengan ustedes ninguna duda”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h