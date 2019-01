Gerard Valentín jugará cedido en el Lugo

El Deportivo y el Lugo han llegado a un acuerdo para que Gerard Valentín juegue cedido en el equipo lucense lo que queda de temporada. El lateral derecho no entraba en los planes de Natxo González y el club coruñés tenía claro que le iba a abrir las puertas a su salida. De hecho, el técnico ha optado por Eneko Bóveda en esa demarcación cuando David Simón no ha estado en el once titular.

Es la primera salida de la plantilla, pero podría no ser la única. Carles Gil, por ejemplo, tiene una oferta de la MLS estadounidense y el presidente del Dépor, Tino Fernández, ya dejó claro que está dispuesto a negociar su traspaso. Otros futbolistas como Dubarbier o Christian Santos, también tienen opciones de dejar Riazor antes de que termine el mes de enero.

En el capítulo de fichajes, Carmelo del Pozo, director deportivo de la entidad coruñesa, rastrea el mercado para buscar refuerzos para el plantel. "Creo que habrá salidas, así que habrá entradas", indicó Tino Fernández.

Foto: RCD