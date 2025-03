Gauto dice prácticamente adiós al resto de temporada del Deportivo

Juan Gauto dice adiós a prácticamente lo que queda de temporada. El atacante argentino, cedido por el Basilea, sufre una lesión muscular que le tendrá alejado de los terrenos de juego un mínimo de diez semanas. Así lo comunicó el Deportivo: "As probas médicas ás que foi sometido Juan Gauto confirman unha lesión muscular no recto femoral da súa perna dereita con afectación do tendón central. O futbolista comeza o seu período de recuperación a cargo dos Servizos Médicos do RC Deportivo cuxa duración será non inferior ás 10 semanas"

la temporada acaba el 1 de junio

El último partido de liga será el fin de semana del 1 de junio, cuando el Deportivo recibirá al Elche en Riazor. En el mejor de los escenarios, Gauto podría llegar a las dos últimos encuentros si la recuperación se queda en esas diez semanas.

El extremo se lesionó en la previa del duelo ante el Oviedo y ya no estuvo a disposición de Gilsanz en el partido del Carlos Tartiere