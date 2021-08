Gandoy, a un paso del Coruxo

El Deportivo y el Coruxo están muy cerca de cerrar la llegada de Yago Gandoy al equipo vigués. El centrocampista no entra en los planes de Borja Jiménez y tiene claro desde hace días que su futuro inmediato pasa por salir de Riazor. El Coruxo es un conjunto de la Segunda División de la Federación donde, sobre el papel, tendrá más protagonismo que en A Coruña

Yago tiene 22 años y contrato con el Dépor hasta 2023. Le está costando asentarse en el primer equipo y la idea es que no se corte su progresión por la falta de minutos. Centrocampista de buen trato de balón, también aporta defensivamente. Durante la pretemporada, Borja Jiménez apenas ha contado con él, muestra clara de que no iba a ser un hombre importante en su planes. Las llegadas deRafa de Vicente y Calavera, unido a la pemanencia de Villares y Bergantiños, le dejaba en un rol muy secundario.

Además de la salida de Gandoy, no se descarta la de Valín por motivos similares. El lateral, no obstante, cuenta con el hándicap de que se está recuperando de una operación de pubis y no ha podido hacer pretemporada.

En el capítulo de fichajes, el Deportivo sigue peinando el mercado buscando un delantero. Se cayó la opción del atacante del Ibiza Ángel Rodado, que prefirió irse al filial del Barcelona