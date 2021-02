“Si ganamos todo seguramente estemos arriba”

“Pensamos en ganar los partidos que nos quedan y veremos qué pasa. En el fútbol nunca se sabe. Ganando todo lo que queda pensamos que los demás no van a ganar todo y van a pinchar. Si ganamos todos los partidos seguramente estemos ahí arriba”. Es el pensamiento de Mujaid y de parte del vestuario del Deportivo. Incluso el entrenador, Rubén de la Barrera, decía tras perder contra el Coruxo que haciendo quince de quince podrían alcanzar el objetivo.

En estos momentos, los blanquiazules son quintos con veinte puntos. Está a uno de un Celta B con dos partidos menos (el primero esta tarde ante el Guijuelo) y a dos del Zamora, que también tiene una jornada aplazada.

El triunfo del pasado domingo ha hecho que los futbolistas recuperen parte de la confianza perdida y vuelvan a ilusionarse con seguir peleando por el ascenso. Está difícil pero no imposible: “Creo que los de arriba van a pinchar y nosotros tenemos que pensar en ganar los cuatro partidos que nos quedan”. El sábado tienen un duelo clave en A Malata contra el Racing de Ferrol, un rival que tampoco está logrando los resultados esperados pero que si gana al Dépor lo iguala a puntos con un partido menos. Será el estreno de Cristóbal Parralo como local

MUJAID NO HABLA DE SU FUTURO

Es un jugador cotizado y él lo sabe. El Dépor intentó un acercamiento para negociar una posible renovación pero no hubo acuerdo. El próximo verano se volverá a hablar de su traspaso. Ante esta situación, el central prefiere no pronunciarse y tirar de tópicos: “Aquí estoy contento y pensando en conseguir el objetivo de este año”. Por último habló sobre el cambio del Consejo de Administración, con la salida de Fernando Vidal y el nombramiento por parte de ABANCA de Antonio Couceiro como nuevo presidente: “Siempre jode que haya tanto cambio pero nosotros no decidimos y nos dedicamos a jugar y a intentar ganar partidos”