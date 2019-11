Galán: “Si el entrenador lo cree oportuno, ayudaré como lateral”

Borja Galán se sitúa como el mejor colocado para cubrir el hueco del sancionado Eneko Bóveda en el partido del domingo contra el Elche a las 12.00 horas en Riazor. El madrileño trabajó en esa demarcación en los ejercicios tácticos realizados por Luis César Sampedro en la sesión matinal, formando defensa con Lampropoulos, Montero y Salva Ruiz. “Es una posición en la que he entrenado bastantes días, he jugado algún que otro ratito en otro partido y por supuesto, por qué no. Estamos en una situación complicada, el equipo en general y en el lateral derecho en concreto dado que Eneko tiene cinco amarillas y David está lesionado y, si el entrenador lo cree oportuno, ayudaré al equipo en esa posición”, aseguró el futbolista blanquiazul en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El técnico gallego tiene también la opción de optar por el fabrilista Jorge Valín, pero en el entrenamiento de esta mañana, el jugador del filial se situó como lateral zurdo. “También es otra de las opciones por supuesto. Ya jugó en Las Palmas, si no me equivoco, e hizo buen partido para ser además el debut, que siempre es un poco más complicado. No estamos nosotros los jugadores para elegir y seguro que lo que decida el míster lo hace pensando que es lo mejor para el equipo”, declaró.

Borja Galán reconoce que tiene “preocupación” por la situación clasificatoria del Deportivo de La Coruña. “Claro que tienes cierta preocupación. Si me dicen a mí a mediados de verano, cuando ya sabía que iba a venir aquí, si me veo en noviembre estando últimos, te voy a decir que no. Es una situación que preocupa, pero también sabemos que, aunque suene a tópico queda mucha liga por delante y tenemos capacidad para revertir esta situación”, comentó.

El madrileño explica que, en lo futbolístico, han optado por simplificar conceptos. “Estamos en una situación en la que la confianza tanto personal como grupal quizás no es la idónea y hasta que lleguen esos resultados y esa mejora en la confianza de cada uno se ha optado por simplificar conceptos y hacerlo todo mucho más práctico. Creo que en eso estamos y que nos puede ayudar”, finalizó.