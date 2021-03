Galán: “Cuando vienes del barro, verte con opciones te llena de optimismo”

El Deportivo debe ganar y esperar. El equipo coruñés no depende de sí mismo en la última jornada y si gana al Zamora le vale o que Unionistas pierda o que el Celta B no logre el triunfo en O Vao ante el Coruxo. El empate podría valer pero ya sería una carambola de resultados, con derrotas del filial celeste y del Racing y que el Compostela no gane al Salamanca en el Vero Boquete. Los blanquiazules han pasado de luchar por evitar un primer descenso a tener opciones de seguir peleando el ascenso. Ese cambio radical tras dos victorias es clave en el estado de ánimo del vestuario: “Cuando vienes de una racha tan mala, de estar tan metidos en el barro y sacar estos dos partidos.. todo era desesperación y ahora eso te llena de optimismo. Nos sentimos capaces de todo”, indica Borja Galán. El centrocampista es partidario de no despistarse durante los noventa minutos con lo que pase en otros campos: “Tengo una experiencia malísima en el tema de las jornadas unificadas. Prefiero centrarme en el partido. No hay distracción de otros resultados y cuando acabe el partido, ya miraremos”.

El Celta B visita O Vao, un campo donde el Coruxo sólo ha perdido un partido y en el que ya perdió el Racing de Ferrol: “Son campos que tienen un aura especial. He ido dos veces, una con el Fabril y otra con el primer equipo, y no he conseguido ganar”

La plantilla sigue preparando el choque pendiente de Mujaid. El central sigue aislado al ser contacto de un positivo en COVID 19 pero se espera que pueda estar a disposición de Rubén de la Barrera de cara al duelo del domingo en Riazor. Más complicado lo tienen Celso Borges y Héctor Hernández, que siguen al margen recuperándose de sus lesiones musculares.