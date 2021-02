“No fuimos conscientes de que estamos en Segunda B”

“El Deportivo vive en una dinámica de años atrás de pesimismo. Desde el principio no fuimos conscientes de que estábamos jugando en Segunda B. Eso te condiciona mucho la cabeza y ya sabéis que la cabeza es o principal para jugar a este deporte. Por H o por B, ya no se decirte si pudiendo la presión, si no nos estamos acostumbrando a la categoría o qué, pero es momento de mirarnos a los ojos. Somos un equipo en las buenas y en las malas”. Es un primer análisis de Héctor Hernández para intentar explicar la situación límite del Deportivo, con el objetivo de entrar entre los tres primeros casi imposible y sólo dos puntos por encima del descenso. El lateral izquierdo también reconoce que la temporada se enfocó demasiado a los play off o incluso la segunda fase, dando por seguro que los primeros meses de competición se sacarían sin mayores dificultades: “Es lo que todos pensábamos: vamos a llegar frescos cuando nos juguemos las eliminatorias, vamos a pasar la primera fase con la gorra...no nos hemos dado cuenta que hay un rival cada domingo, que juegas en campos que no estás habituado o en superficies que no es la más cómoda para jugar al fútbol. Igual nos hemos dado cuenta un poco tarde. No hay excusas. No queda otra que sumar estos tres puntos contra el Pontevedra”. En ese sentido, en su caso retrocede al momento de su fichaje: “Cuando te llama el Deportivo, miras su pasado y ves que es uno de los clubes más grandes de España. Piensas, Segunda B, vale, pero no es uno más. Todos pensábamos que el Deportivo iba a estar un año en Segunda B e iba a subir al fútbol profesional. Pero esta categoría juegas contra superficies que no estás acotumbrados, contra rivales que juegan sus bazas y que no te lo van a poner fácil”.

Son algunos de los errores capitales que han llevado al Deportivo muy cerca del abismo y con tres jornadas para finalizar la primera fase donde le tocará, primero, evitar un primer descenso, algo impensable meses atrás.