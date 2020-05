“Fue una liberación cuando salimos a correr, descubrí la Torre de Hércules”

Claudio Beauvue destila alegría. El atacante de Guadalupe, llegado al Deportivo en el mercado de invierno procedente del Celta, transmite buen rollo en cada entrevista que concede. “Iba a dormir la siesta y me estáis fastidiando... es broma, estaba viendo una peli”. Así inició su entrevista en DEPORTES COPE GALICIA.

Beauvue ha estado todo este tiempo solo, lejos de su familia, sin poder ver a su hijo recién nacido. Circunstancia complicada que la ha llevado de la mejor manera posible y sin olvidarse de mantener la forma. Si algo ha hecho el futbolistas estas semanas es entrenar muy duro, primero sin salir de su domicilio y luego ya saliendo a correr fuera: “Estaba solo en casa y mirando por la ventana a la gente que, en principio, no respetaba mucho la cuarentena. Fue una liberación cuando nos dijeron que podíamos ir a correr fuera. Descubrí la Torre de Hércules. Me gusta mucho. Desde que he tenido 26 años estaba pensando en alargar mi carrera. Se lo que necesito y lo que debo hacer. Muchos jugadores empiezan a tener preparadores físicos personales o dietas para estar a tope”.

Desde hace unos días, los jugadores acuden a la ciudad deportiva de Abegondo para ejercitarse de forma individual. No es lo mejor, pero al menos es un paso adelante: “Es distinto. Me he machacado mucho en casa para no coger peso y volver a entrenar en la mejor condición. Estamos entrenando bastante fuerte. Es extraño pero nos vamos acostumbrando cada día y espero que, poco a poco, podamos volver a la normalidad”.

Además de 'machacarse' a nivel físico, a Beauvue se le ha visto muy activo en las redes y con mucha conciencia social. “De una parte es complicado porque tienes ganas de salir y de hacer tus cosas, pero debemos ser responsables porque el virus es jodido. En el tema de ir a correr, con lo de las distancias, yo iba a correr y el primer día fui a las ocho y era imposible. ¿Cómo puedes hacer con tanta gente si vas a correr? El otro día fui a hacer la compra y me ha encantado. Al llegar había un civil que te decía que te tenías que limpiar las manos y ponerte guantes. Y la gente respetaba todo”.

El delantero, al que la grada de Riazor le mostró su cariño el día que debutó con la camiseta blanquiazul, está convencido de que el equipo logrará la salvación. Eso, y la vuelta de su familia, son sus dos grandes objetivos. El primero se logrará entrenando. El segundo aún no tiene fecha: “No lo se. Lo único es que me echa de menos y tengo ganas de verlo. Esperamos, primero, que en Madrid llegue a la fase uno y que haya menos muerte. Están bien, eso sí”.