Los frentes abiertos del Deportivo

Estamos a 20 de junio y el Deportivo ya ha anunciado que Antonio Hidalgo será el nuevo entrenador. El catalán llega procedente del Huesca y es el sustituto de Óscar Gilsanz, al que se la ha ofrecido seguir en el club pero todavía no está claro si se mantendrá dentro de la entidad herculina. Además, ha asegurado la continuidad de Yeremay, uno de los temas más importantes que debían afrontar en la postemporada. Una vez decidido quién se sentará en el banquillo y que su estrella seguirá de blanquiazul, el Dépor tiene varios frentes abiertos que debe ir cerrando.

CASO PABLO VÁZQUEZ

Le queda un año de contrato, no le han ofrecido la renovación y su rol, en principio, iba a cambiar. De indiscutible este curso a partir como suplente. La idea es fichar dos o tres zagueros. El valenciano tiene una oferta del Sporting de Gijón por dos temporadas más otra opcional, pero el Dépor, ahora mismo, no lo quiere dejar salir a coste cero. Desde Asturias creen que la operación se puede cerrar con éxito. Apunta a salir del club.

JAIRO NORIEGA

Quieren su vuelta tras su excelente temporada en el Ourense CF en Primera Federación. Jairo formó parte del juvenil campeón de España y salió del club el pasado verano. No hubo acuerdo para continuar pero es un futbolista que gusta mucho y han decidido que regrese. Hay optimismo. A partir de ahí, será Hidalgo el que decida si forma parte de la primera plantilla o sale cedido. En una situación similar, aunque en este caso con contrato en vigor, está Kevin. El atacante no jugará más con el Fabril, tal y como confirmó el responsable del fútbol base, Ismael Arilla: "No te puede decir si estará en el primer equipo porque no me corresponde a mi. Buscaremos la mejor decisión también escuchando la opinión de Hidalgo. A Kevin lo conoce perfectamente"

SALIDAS

Es uno de los grandes temas que debe afrontar Fernando Soriano. Con unos 30 futbolistas con contrato, son muchos los que no formarán parte del plantel. Gente como Davo o Alcaina, que ha estado cedidos en el Murcia, no cuentan para el proyecto 25/26. Luego habrá que tomar una decisión sobre futbolistas como Chacón, que ha brillado en una Cultural que logró el ascenso a Segunda, o Rubén López, que militó en el filial del Barcelona.

FICHAJES

Todavía no se ha anunciado ninguna llegada de forma oficial. De todos modos, el central Lucas Noubi está atado. Llega procedente del Standard de Lieja, con el que termina contrato. Internacional en las categorías inferiores de Bélgica, tiene 20 años. El club trabaja en reforzar prácticamente todas las demarcaciones. Salvo la portería, que con Helton y Parreño está cubierta, la idea es fichar, como mínimo, uno o dos centrales más, un lateral izquierdo (quieren que siga Obrador, que estuvo cedido por el Real Madrid), un centrocampista, un extremo y un delantero, ese ansiado hombre gol que pueda ayudar a dar un salto de calidad. A partir de ahí, la evolución del mercado y la pretemporada irán marcando los deberes que debe ir solventando Fernando Soriano

ABEGONDO

La ciudad deportiva está viviendo grandes cambios. Los campos principales están levantados para su mejora. La pretemporada empieza el lunes 7 de julio y, aunque habrá una concentración en Inglaterra donde ya hay dos amistosos confirmados, se trabaja a tope para que Abegondo esté en perfectas condiciones para iniciar los entrenamientos