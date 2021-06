Fran Molano: “A Coruña es mi sitio en el mundo”

Cuando Fran Molano llegó en 2016 al Deportivo y A Coruña no era consciente de que se trataba de una decisión que le cambiaría la vida. De la mano de Pepe Mel, Molano se convertía en el nuevo readaptador físico del equipo blanquiazul. El técnico dejó el banquillo, pero él se quedó. Ha vivido momentos muy complicados, con dos descensos incluidos, y ahora toca decir adiós. Pero no es una despedida más. Molano emprenderá nuevos proyectos profesionales, pero personalmente hay cosas que se quedan aquí: “Es mi sitio en el mundo. Era muy de sur hasta que llegué al norte. Esta ciudad te embriaga y la gente te acoge como si fueses uno más. Me siento hijo adoptivo de A Coruña. Me habéis hecho aprender lo que es el deportivismo”, indicó en los micrófonos de COPE CORUÑA.

Fran es uno de esos profesionales poco conocidos pero que son muy valorados por los futbolistas, personas que están cerca de ellos en los malos momentos, durante sus lesiones. Por ello, suelen tener una relación muy especial con los jugadores.

Molano explica las razones de su salida: “Creo que he cumplido una etapa y ha llegado el momento oportuno para decir un 'hasta luego'. Querré volver y seguro que el equipo estará en Primera. Ha sido una decisión mía y agradezco al club todas las facilidades que me han dado. Ha sido una decisión complicada por todo lo que dejo atrás”.

Por último, si alguien tiene curiosidad por saber a qué se dedica un readaptador, él mismo lo explica de forma muy resumida: “Básicamente, es un preparador físico especializado en lesiones. Nuestro objetivo fundamental es llevar al jugador a las mejores condiciones físicas en el menor tiempo posible, además de una estrategia de prevención de todo el equipo. Cuando un jugador se lesiona, llevarlo a la reincorporación con el grupo en las mejores condiciones posibles”