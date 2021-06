Fran: “Está en manos de los jugadores que vayan rompiendo puertas”

Fran González, responsable del fútbol formativo en el Deportivo, atendió la llamada de Deportes Cope Coruña para analizar el título de la Copa de Campeones logrado por el Juvenil blanquiazul en Marbella y también el futuro de los futbolistas entrenados por Óscar Gilsanz. “Estamos muy orgullosos, no solo por estos días, sino por lo que han hecho a lo largo de la temporada porque han estado brillantes y en este tramo final han rematado la faena de una manera excepcional. Ha sido algo increíble e impresionante lo vivido en estas últimas jornadas”, explicó el de Carreira.

Con respecto al futuro de esta hornada de futbolistas, Fran comentó: “Pues va a seguir. Para mí estas victorias, estos títulos no iban a cambiar prácticamente el rumbo. Hay un 90% de decisiones que ya estaban tomadas y no se iba a esperar hasta el último momento, dependiendo de si se gana o no. Éramos conscientes de que aquí había una hornada de fantásticos jugadores, como vienen desde atrás empujando muy muy fuerte muchos niños. Creo que este año el fútbol base ha estado a un nivel muy muy bueno. Creo que aquí en Abegondo se han hecho muy bien las cosas. Yo siempre digo que aquí cuando se consiguen los éxitos es fruto de que hay mucha gente detrás, hay fisios, masajistas, utilleros, preparadores físicos, gente que lleva muchos años trabajando en Abegondo y tarde o temprano tenía que dar sus frutos”.

El responsable del fútbol base en el club herculino dejó clara la continuidad del entrenador Óscar Gilsanz. “Sí, por supuesto. Ya he dicho hace tiempo que aquí hay que darle continuidad a estos entrenadores que están en la base”.

'O Neno' confía también en ver a muchos de estos jugadores dando saltos al primer equipo o al Fabril. “Eso lo marcarán los niños. Está en sus manos. Ellos han dado un golpe muy importante, han hecho ahora mucho ruido con la consecución de estos dos títulos, primero campeones de su grupo y luego campeones de España. Han creado muchas expectativas a todo el deportivismo y está en sus manos que ahora vayan rompiendo puertas, empujando esas puertas para que se abran. Tendrán que seguir demostrando, bien si deciden ya que hagan pretemporada con el primer equipo o en el Dépor B. Ahí van a tener su oportunidad también y al final un trabajo constante, un esfuerzo y llegará el fin de semana y ahí deberán seguir demostrando que tienen sitio no solo en el Dépor B sino también más arriba”, finalizó.