Fran Alonso se estrena en el banquillo del Dépor Abanca

El Dépor Abanca retoma la competición de la Liga F a las 12.00 horas de este sábado con la visita al Granada. Será el primer partido para el nuevo entrenador Fran Alonso. El técnico ha tenido dos semanas de trabajo para preparar la cita contra un conjunto andaluz, que es noveno en la clasificación, con cuatro victorias, un empate y seis derrotas.

El cese de Irene Ferreras se hizo oficial el 23 de noviembre, tras perder en la visita al Sevilla. La llegada del madrileño Fran Alonso, ex del Celtic de Glasgow, se hizo oficial al día siguiente, el 24, y desde entonces, ya ha podido dirigir a un equipo deportivista, que ocupa la penúltima posición y encadena tres encuentros perdidos de forma consecutiva. En lo que va de Liga, lleva una victoria, tres empates y seis derrotas.

Fran Alonso valoró muy positivamente a la plantilla blanquiazul, en su presentación como nuevo responsable del banquillo: “Un diez. Ya es algo que me impresionó, ver, aunque los resultados no salían, ver la unión que veía entre jugadoras,. Eso es algo que me encantó. No es fácil. La liga es una liga fuerte, pero yo estoy acostumbrado a estar en Ligas fuertes. Hay mucho trabajo que hacer. He estado hoy en el primer entrenamiento. Veo que hay comportamientos que hay que mejorar, pero la base es una base buena. Hay muy buena cantera y hay muy buena predisposición. Yo les daría un diez sobre diez como personas, y, como futbolistas, esperemos que en unas semanas les podamos dar una nota muy alta también”.

el objetivo: la permanencia

El entrenador deportivista también se refirió al objetivo que debe perseguir el Dépor Abanca en esta temporada: "El objetivo es salvarse. Eso es lo que tenemos todos en la mente. Por su puesto que, si tenemos suerte y se ganan unos cuantos partidos, a lo mejor cambia el objetivo, pero, de momento, el objetivo es salvarse".