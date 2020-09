Fernando Vidal: "No tengo otro objetivo que ascender, no valdría ninguna excusa"

Fernando Vidal ha sido el protagonista del programa de hoy de Deportes Cope Coruña y repasó todos los asuntos de actualidad del Deportivo de La Coruña. El presidente del club herculino dejó claro que solo piensa en el ascenso. “Evidentemente yo no tengo otro objetivo que ascender. No valdría ninguna excusa. No ascender se puede calificar de fracaso, una decepción, el adjetivo que se quiera poner. Aquí nos jugamos todos mucho y el Dépor no puede fallar”.

Fernando Vidal hizo repaso de nombres propios:

Rolan y Cartabia

“La situación de Segunda b y con la capacidad económica que tenemos en esta categoría hace que sea más que previsible que tanto uno como otro tengan que abandonar la disciplina del Deportivo. Son casos diferentes.

Por Rolan de momento no hemos tenido ninguna oferta formal. Sabemos del interés de Francia. Y el tema de Fede, son casos diferentes, porque podía ser una cesión y tenemos que ver los números y ver cómo encaja todo. Tampoco se trata de regalar jugadores”.

Uche Agbo y Keko Gontán

“Son temas diferentes porque con Uche tenemos una obligación de compra en el caso de que se quede aquí, que estaríamos dispuestos a asumir con unas facilidades de pago, porque es un jugador que por la edad que tiene es un jugador de proyección. De momento no hemos llegado a un acuerdo definitivo. Tenemos buen 'input' con este tema, pero hay equipos que están interesados y yo creo que esta semana se resolverá este tema, igual que Keko. Keko creo que lo tiene bastante definido, ayer habló con Fernando y creo que de un momento a otro va a tomar la decisión de quedarse en el Dépor”.

Rui Costa

“Hay acuerdo total con el jugador y con el Oporto y puede que mañana o pasado ya esté por aquí. Se incorporará muy pronto al Deportivo”.

Javier Tebas

“La primera palabra que me viene a la cabeza es inhabilitación. Con esta persona he tenido una profunda decepción personal. No ha sabido como presidente de una patronal que representa a todos los clubes por igual. Carente de empatía y de capacidad de diálogo”.

Inés Rey

“Una digna sucesora de María Pita. Una persona valiente”.

Tino Saqués

“Un presidente que no ha sabido estar a la altura de una institución que es tan querida para el deportivismo. Arrieros somos y en el camino nos encontraremos. El Lugo está por encima de Tino Saqués".