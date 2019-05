Fernando Vidal presenta su proyecto para la presidencia del Deportivo

Fernando Vidal, el cuarto candidato a la presidencia del Deportivo de La Coruña, ha presentado hoy su proyecto de cara a la Junta Extraordinaria que se celebrará el próximo 28 de mayo y de la que saldrá el nuevo presidente del club herculino. Cuenta con cuatro consejeros: José Luis Queijeiro, empresario del sector de hostelería, con experiencia como Director de Riesgos en banca; Manuel Vázquez, presidente desde 2009 de la AFAC, la Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña; Juan Antonio Armenteros, licenciado en derecho, administrador concursal; y Luis Montes, licenciado en Económicas y Coordinador de Prestaciones Patrimoniales Noroeste en multinacional de seguros.

Fernando Vidal, el que fuera consejero del área deportiva con Tino Fernández, señaló que ha decidido dar un paso al frente al no existir ninguna otra candidatura que cuente con amplio apoyo accionarial y ha destacado la importancia de que la cantera tenga más presencia. “He viajado mucho estos dos años para ver fútbol. He aprendido mucho y he visto que en los últimos 40 años en la cantera del Deportivo no llegamos a 25 jugadores que hayan jugado más de 20 partidos en Primera División. Creo que es un dato demoledor”, explicó.

Preguntado por la continuidad del actual director deportivo Carmelo del Pozo, Fernando Vidal señaló: “No es el momento de hablar de nombres. Estamos con opciones de jugar un play off. Dilucidar quién va a ser el presidente del Deportivo es importante, pero para mí es más importante ascender a Primera División. Por lo tanto, creo que no es el momento de hablar de nombres. A Carmelo del Pozo no lo conozco personalmente, no he hablado con él. Si salimos elegidos, será una de las primeras personas con las que tengamos que hablar, conocer cuál es su proyecto. No puedo hablar de una persona que no conozco”, indicó.

El exconsejero blanquiazul comentó que continúa manteniendo una gran relación con Tino Fernández y que respetará lo que decida hacer en la Junta. “Yo creo que tiene que hacer lo que el cuerpo le pida y lo que es mejor para el Deportivo. Yo sé lo que yo haría, yo si dimito, estaría al margen. Para mí es lo más coherente, pero voy a respetar lo que haga”.

Con respecto a la participación de Augusto César Lendoiro en su proyecto, Vidal dijo: “Lendoiro es un expresidente, una figura institucional en el Deportivo, una persona con la que tengo una muy buena relación personal y poner su figura donde le corresponde. Como expresidente estará invitado a los partidos al palco y, cuando haya un acto relevante el club, también”.

El candidato habló también de iniciativas en el área social. “Como resumen sería fomentar la participación de todos los socios, aficionados, accionistas del club en la vida del club. Queremos que el socio tenga la atención que se merece, para eso vamos a crear una figura que ya está en otros equipos, que es la figura del defensor del socio. No vamos a hacer senados ni parlamentos. El defensor del socio que será un vínculo de relación de los socios con la dirección de atención al socio que ya está puesta en el Deportivo de La Coruña”.