Fernando Vidal: “Nos agradaría que Valerón y Fran se incorporen al Deportivo”

La salida de Luisito del Fabril ha sido el inicio de una serie de importantes cambios en las categorías inferiores del Deportivo. La hoja de ruta de Ferando Vidal y del resto del Consejo de Administración es que en el nuevo organigrama blanquiazul figuren exfutbolistas como Valerón y Fran: “Nos agradaría que Valerón se incorpore a la estructura del Deportivo. Son dos personas que a este Consejo le gustaría que se incorporasen”, indicó el presidente en una charla en el canal de la Federación Gallega de Fútbol. La idea sería que El Flaco fuese el próximo entrenador del filial, mientras que el gallego tendría un puesto de responsabilidad dentro de la ciudad deportiva de Abegondo. De todos modos, el máximo dirigente blanquiazul matizó que todo el proyecto está supeditado a lo que pase con el primer equipo. La permanencia en Segunda División es la primera piedra de la hoja de ruta de la directiva: “El primer equipo es la locomotora”, reflexionó Vidal.

Reanudación de la Liga

La plantilla de Fernando Vázquez se entrena pensando en la vuelta de la competición, para disputar las once jornadas que quedan para finalizar la Liga. Vidal está convencido de que lograrán quedarse en Segunda: “Tenemos la ilusión de acabar la liga y acabarla bien. Hemos reforzado al equipo. Vamos a dar un buen rendimiento. En el deporte hay que ganarse la cosas en el campo. Hay que ganarse la permanencia en el campo y lo vamos a conseguir”. Lo que sí quiso dejar claro es que si no se jugase más, entiende que el Dépor no descendería: “Reglamentar algo que no está reglamentado es complicado.Nosotros estamos en triple empate (con Oviedo y Albacete) y somos los que más puntos tienen junto al Oviedo. Hay que ir al particular, no al general. En ese aspecto, yo creo que estamos fuera del descenso”.

Vidal lamenta mucho que los partidos se tengan que jugar a puerta cerrada, cree que el Dépor es de los más perjudicados por la gran masa social que tiene, pero considera importante el regreso de la liga para poder cuadrar números: “Es una necesidad económica para el fútbol en general y para los equipos en particular”.