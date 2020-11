Fernando Vázquez: “Tebas miente a sabiendas”

El deportivismo no se va a callar ante Javier Tebas. El presidente de la LFP habló en MARCA del Caso Fuenlabrada y de las presiones políticas que, según él, tuvo que aguantar de los políticos gallegos en general y de A Coruña en particular. Incluso acusó a la Xunta de fabricar pruebas. Si el jues fue el capitán Álex Bergantiños el que le contestó, hoy viernes fue el turno del entrenador, Fernando Vázquez: “Éticamente deshonesto y tramposo. Tebas miente a sabiendas. El es así, qué le vamos a hacer. Expone y vende su película. Miente descaradamente y quien quiera comprar, compra. Y los deportivistas y la gente de A Coruña no se la compra”.

El técnico, igual que Álex Bergantiños, espera que con el tiempo Tebas tenga que declarar delante de un juzgado y dar explicaciones ante un juez. Conviene recordar, en este sentido, que el asunto está siendo investigado por un juzgado coruñés. “Si la justicia es tan independiente como nos quiere hacer ver, y como debería ser, ya tendríia que haber declarado. Pero yo confío en la justicia, y espero que la justicia ordinaria ponga a cada uno en su sitio y el relato sea como pasó”

SANCIÓN A CERVERA

Fernando Vázquez volverá el domingo a sentarse en el banquillo del Deportivo en partido oficial cinco meses después. La última vez fue el 30 de junio en el Rodríguez López contra el Tenerife. El técnico ha tenido que cumplir tres sanciones seguidas de un total de nueve partidos, por lo que será su estreno esta temporada en el área técnica. Por ello, no quiso dejar pasar los cuatro partidos que le han caído a su compañero del Cádiz, a Álvaro Cerveza: “Me parece un atentado a la libertad de expresión y a la libertad de hablar de un arbitraje. Me parece una animalada”