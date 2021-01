Fernando Vázquez, sobre el mercado: “Me conformo con lo que tengo”

Enero es el mes del mercado de fichajes de invierno y el Deportivo trabaja más en lograr no reducir su potencial que en posibles incorporaciones. El club realizó un gran esfuerzo en verano para lograr retener a algunos de sus principales jugadores y ahora apuesta por aguantar y no vender a ninguno de los nombres importantes de la plantilla. Gente como Rolan, Uche o Keko pueden estar en la agenda de varios equipos, pero desde la Plaza de Pontevedra tienen claro que sólo una oferta irrechazable haría que se moviesen de A Coruña. Com Rolan se quiere también terminar la negociación de su nuevo contrato. Fernando Vázquez espera retenerlos y que el equipo no pierda potencial en estas semanas: “Me conformo con lo que tengo. No tengo información de que vayamos a hacer algún movimiento. Me conformo con que no haya ningún movimiento negativo, que algún jugador se pueda marchar. Con esto quedaría tranquilo. No es algo que me preocupe en estos momentos”

FUTURO

Justo antes de las vacaciones de Navidad, en la previa del partido del Teresa Herrera, se produjo una reunión en Abegondo entre el entrenador y el presidente, Fernando Vidal. Vázquez desveló el mensaje que le trasladó el máximo dirigente blanquiazul: “Me transmitió su confianza y que siguiésemos para adelante y que intentemos mejorar. En ningún momento me planteó ningunda duda o que mi cargo estuviese en duda. Ese es el mensaje que me dio el presidente”.

El Dépor, tras su eliminación de la Copa del Rey contra el Alavés, afronta el regreso de la liga el domingo a partir de las cinco y media de la tarde en el estadio Ruta de la Plata contra el Zamora. Lara seguirá siendo baja, al tener que cumplir el segundo de los dos partidos de sanción por su expulsión en Pontevedra. Sí estará Keko Gontán, que regresó al equipo frente al Alavés después de dos meses lesionado por culpa de una rotura de fibras