Fernando Vázquez, sobre el Deportivo-Celta B: “No lo veo como un derbi”

El domingo visita Riazor el Celta B, en un partido que para muchos aficionados al Deportivo es un día difícil y que puede resumir la caída libre del equipo en las últimas temporadas, con el descenso final a Segunda División B y el duelo ante el filial celeste. Fernando Vázquez sabe de ese estado de ánimo, pero no considera el encuentro como el clásico entre los dos grandes rivales del fútbol gallego: “No lo veo como un derbi. Lo veo como un equipo más que viene a Riazor pero la situación es la que es, es una situación fuerte e incluso dolorosa pero que no lo vemos como un derbi”. En ese sentido, el técnico blanquiazul no considera que sus jugadores vayan a tener una presión extra: “A mi me gustaría ganar y convencer siempre pero no está ocurriendo Nos vamos a enfrentar a un equipo joven que se llama Celta B pero no siento la presión de un derbi”. También se refirió al posible clima que pueda exisitir en Vigo con respecto al choque: “Si consideran que es un motivo de mofa, pues como dice el refrán, arriero somos... “.

DIEGO ROLAN

Vázquez ha apostado por el uruguayo como titular en las dos últimas jornadas, donde ha logrado marcar ante el Racing de Ferrol y el Pontevedra. Rolan ha dicho que está abierto a llegar a un acuerdo para renovar, aunque también hay posibilidades de que sea traspasado en enero si llega una buena oferta. Por todo ello, el preparador de Castrofeito no quiere pensar mucho en este tema: “Me gustaría que Rolan siguiese pero se las necesidades y no estoy seguro. Vamos a disfrutar de él hasta que lo tengamos”. Por último, también se refirió al regreso del público a Riazor. Habrá mil personas en las gradas: “Estoy expectante y emocionado. Supone una gran alegría”. Será el segundo partido donde haya gente animando a los jugadores. El anterior fue en el debut contra el Salamanca, donde estuvieron presentes tres mil personas.