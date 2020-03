Fernando Vázquez seguirá apostando por los tres centrales en el Deportivo-Almería

Fernando Vázquez seguirá utilizando el sistema de tres centrales que puso en práctica desde su llegada al banquillo del Deportivo. El partido contra el Almería en el estadio Juegos del Mediterráneo no supondrá un cambio en el dibujo del equipo blanquiazul. El técnico, a pesar de que llevan tres jornadas sin conocer la victoria, cree que no han bajado el nivel: “No considero que el equipo esté peor. Considero que está mejor que antes en sentido global. En fútbol, el 50 % como mínimo es factor casual, factor suerte. Nosotros nos ocupamos del otro 50 %. No considero que el equipo esté decreciendo en su rendimiento”. De todos modos, Vázquez sabe que hay cosas que deben mejorar, sobre todo en la transición ataque-defensa: “Tendremos que evolucionar en el sentido de que cuando atacamos, tenemos la pelota. La situación siguiente es, ¿cuándo la perdemos, qué hacemos? Ahí es donde tenemos que mejorar”.

FICHAJE

El Dépor sigue rastreando el mercado para encontrar un sustituto de Somma, que se perderá toda la temporada por una grave lesión de rodilla. Fernando abre la puerta a un posible fichaje, pero tampoco quiere que se incorpore un jugador sólo por tener un hombre más: “Depende de quien llegue. Nos encantaría que llegase un tipo que marcase diferencias pero soluciones tengo”. En la lista de convacodos vuelve Gaku, ausente por sanción contra el Lugo. No están, por decisión técnica, Borja Valle, Christian Santos, Luis Ruiz, Salva Ruis y David Simón

CENTENARIAZO

También se refirió a las 18 años del triunfo del Dépor ante el Real Madrid en la Copa del Rey celebrada en el Santiago Bernabéu: “Todo el deportivismo se debe sentir orgulloso”

Por último, habló del coronavirus que está provocando algunas cancelaciones en el deporte: “Nada de miedo. Yo también pienso qué pasaría si lo tuviese. ¿Se suspendería el partido? Es duro para los que lo tienen pero a nivel estadístico no es nada preocupante"