Fernando Vázquez responde al agente de Borja Valle

Fernado Vázquez responde a Rodrigo Fernández Lovelle. El representante del atacante, a través de sus redes sociales, insinuaba que el motivo por el que Borja Valle no tenía minutos era un asunto extradeportivo. Lovelle nunca ha ocultado su amistad con el anterior director deportivo, Carmelo del Pozo, e indicaba que ya había advertido a su jugador el pasado mes de enero que no jugaría más. Valle termina contrato al final de esta temporada. Fernando Vázquez ha criticado esas palabras del representante: “Me parece perfecto que un agente esté preocupado porque un futbolista que represente no juegue. De ahí, insinuar que hay algo extradeportivo me parece un poco atrevido, por no decir otra cosa. A Borja lo considero un gran futbolista, pero por razones tácticas no estaba a entrar. Suponer que Fernando recibe órdenes del club me parece fuera de lugar. En un equipo no juegan los mejores, si no los más adecuados. No hay nada extradeportivo”.

NOMBRES PROPIOS

El preparador habló de otros miembros de la plantilla que están en boca de todos. El primero, Abdoulaye Ba. Fuera de la lista por la cláusula del miedo, el central ha tenidos dos malos partidos en su estreno con la camiseta blanquiazul. Cedido por el Rayo, al zaguero le gustaría quedarse en Riazor. Vázquez admite charlas con él para que mejore: “No soy un entrenador que 'mata' a las primeras de cambio. Va a tener más oportunidades y lo que tiene que estar en calmado, tranquilo y mejorar”.

Sobre Çolak, reconoce que el turco está por debajo de lo esperado: “Es un jugador con una categoría impresionante, pero su rendimiento no está siendo acorde con su categoría. Estoy deseando que mejore y que podamos ver al mejor Çolak cuanto antes”.

Además, admitió que en el Tartiere no había un lanzador designado para os penaltis y que dejó cierta libertas a sus hombres, pero se plantea cambiar la estrategia y sí jerarquizar los lanzadores.