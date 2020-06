Fernando Vázquez recupera a Aketxe y Mollejo y prescinde de Montero

Ager Aketxe y Víctor Mollejo son las principales novedades de la lista de convocados de cara al partido de mañana miércoles ante el Oviedo en el Carlos Tartiere (19:30 horas). Fernando Vázquez recupera a dos de sus titulares habituales para el importante encuentro ante el cuadro asturiano. También ha entrado en la citación Hugo Vallejo tras recuperarse de sus molestias. La otra novedad de la lista es la ausencia de Montero por decisión técnica. Oviedo y Deportivo están empatados a 36 puntos, con el cuadro herculino en zona de descenso. Ambos conjuntos vienen de empatar en el regreso de la competición, los locales ante la Ponferradina en su estadio y los blanquiazules contra el Sporting de Gijón en Riazor. Será importante tener en cuenta el golaveraje particular. En la ida ganaron los coruñeses por 3-2.

El Dépor, para cumplir con el protocolo de la Liga de Fútbol Profesional, viajará al Principado en dos autobuses. Dormirá esta noche allí y regresa a A Coruña al finalizar el choque para pensar ya en el compromiso del sábado en casa ante el Rayo Vallecano.

Fernando Vázquez apenas ha podido trabajar con sus jugadores. Ayer fue día de recuperación y no pisaron el césped y hoy es la previa, por lo que tampoco ha podido exigir mucho a sus hombres en el aspecto físico. El técnico se queja de la diferencia en los días de descanso, puesto que el Oviedo jugó el viernes. “Somos el equipo con menos promedio de descanso de toda la Segunda División y me parece muy grave. Aquí todos nos jugamos lo mismo. Eso sí vulnera la competición. No hay color el descanso que tiene el Real Oviedo con respecto al Deportivo”.

En cuanto al once inicial, Mujaid apunta a titular después de disputar unos minutos el domingo tras salir de una lesión. El equipo tuvo errores defensivos y el canterano se está demostrando como uno de los zagueros más fiables.

Quedan diez jornadas y, según las cuentas de Eneko Bóveda, el Dépor debe ganar cinco para asegurarse la salvación. Contando los partidos antes del parón del coronavirus, los gallegos acumulan cinco jornadas sin conocer la victoria, con tres empates y dos derrotas.