Fernando Vázquez: “¿A quién le puede parecer mal que me eche una carrerita?”

Fernando Vázquez vio su tercera tarjeta amarilla con el Deportivo ante el Alcorcón por protestas, pero ha visto otras dos por sus celebraciones en los goles. Eso lo llevó a hacer una reflexión en la sala de prensa del estadio de Santo Domingo. “La primera tarjeta sí que invadí el campo y salté sobre los jugadores. En la segunda sí que corrí la banda, corrí la banda nada más, y abracé a alguien del público o así. A mí me sorprendió y el árbitro me dijo: “por abandonar el área técnica”. Teóricamente está escrito en el reglamento. El entrenador no puede abandonar el área técnica. Mil veces lo tengo visto. El gol es para celebrar y es para dar alegría y a quién le tiene que parecer mal que yo me eche una carrerita. Lo hice toda mi vida y es la primera vez que me sacan la tarjeta amarilla. Por eso me sorprendió mucho el otro día y hoy (por ayer), corrí, pero me di cuenta de que me podrían haber sancionado y vine rápido quiero decir”, explicó el entrenador deportivista.

El técnico gallego ha logrado seis victorias en seis partidos al frente del Dépor y ya únicamente le faltan seis de los doce que se marcó en un comienzo. “El número de partidos que tenemos que ganar ya es inferior al número en el que podemos fallar. A ver si lo hacemos todos seguidos. Sería bonito, no? Y superar el récord de Oltra, que tiene nueve con el Dépor”, comentó Fernando Vázquez.

Tras haber sido el equipo más goleado en la primera vuelta del campeonato, el conjunto coruñés únicamente ha encajado dos goles en los seis enfrentamientos con el de Castrofeito en el banquillo. “El equipo está un poco desequilibrado hacia el aspecto defensivo, pero eso lo hace muy bien y es lo que nos está dando las victorias. No estamos teniendo suerte. No se ganan seis partidos seguidos por suerte. Eso lo entiende todo el mundo”, finalizó.