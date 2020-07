Fernando Vázquez: “Que yo sepa las manifestaciones no están prohibidas”

Fernando Vázquez animó a los aficionados blanquiazules a seguir en la lucha para defender los intereses del Deportivo de La Coruña, tras lo sucedido con el Fuenlabrada. “Hacer constatar que me sigo considerando entrenador en Segunda División con el Deportivo y yo creo que sí tenemos armas suficiente para presionar. Que yo sepa las manifestaciones no están prohibidas. Hay que hacerlas con una organización evidentemente clara e importante pero por supuesto, yo me pondría delante para defender al Deportivo”, aseguró.

El técnico gallego calificó de “cabezota” al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. “Lo veo manteniéndose en sus trece, una actitud de cabezota. Si él piensa, y estará pensando porque es un hombre inteligente y por eso está donde está, si él piensa, tiene que reconocer lo que le está pasando al fútbol en Segunda División. Y otra pregunta que también me hago es: ¿Si esto hubiera ocurrido en Primera División y estuvieran implicados el Barça y el Real Madrid, vosotros qué creéis que se habría decidido? ¿Se hubiese tomado la misma decisión?”, declaró el entrenador deportivista, que indicó también que Javier Tebas debe preocuparse por todos los clubes de la Liga. “El Deportivo forma parte de la Liga de Fútbol Profesional y un buen presidente pelea por todos y en este sentido el Deportivo fue claramente agraviado, discriminado y herido incluso en sus sentimientos”, comentó el de Castrofeito.

Fernando Vázquez considera imposible que pueda disputarse el Deportivo-Fuenlabrada. “Me parece una cosa imposible. Sería un acto de comedia. Si me obligan a jugar, está claro que jugaríamos, pero de principio ya digo que sería algo de comedia bufa”.

El entrenador animó también a todo el fútbol profesional a unirse en esta lucha.