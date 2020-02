Fernando Vázquez: “Perdimos y no se cae el mundo”

Fernando Vázquez pasa página tras la derrota sufrida contra el Zaragoza en La Romareda por 3-1. “Perdimos y no se cae el mundo ni va a pasar nada. Seguiremos compitiendo. Estábamos preparados para perder. Eso que se entienda. Y perdimos ante un rival importante, un rival que si las cosas le salen más o menos bien, el año que viene estará en Primera División”, declaró el entrenador gallego en la sala de prensa del estadio del conjunto maño.

El de Castrofeito analizó la expulsión sufrida por Gaku Shibasaki. “El equipo vino para la caseta muerto y, después de una expulsión, que si queréis discutimos lo que es tarjeta amarilla en el fútbol o para qué nació la tarjeta amarilla en el fútbol porque yo, como entrenador, estudio el reglamento. Y no estoy criticando al árbitro. Pero no puede ser que la falta de Gaku sea amarilla y una patada a Álex Bergantiños no sea amarilla. Lo que critico es que alguien me explique lo que es tarjeta amarilla y lo que no es tarjeta amarilla. Y para qué nació la tarjeta amarilla”, comentó.

Peru Nolaskoain retrasó su posición a la defensa y formó como libre en la zaga de cinco. “Yo estoy contento con Peru en esa posición. Evidentemente tengo pensado que Peru siga de central, no tengo demasiados problemas con eso”, aseguró.

El Zaragoza logró sus dos primeros tantos contra el Deportivo de La Coruña a balón parado. “La forma de defender del Dépor en el balón parado es buena porque produce estadísticamente resultados. Hoy fallamos y miraremos por qué hemos fallado. Y de vez en cuando es inevitable que te hagan algún gol de cabeza”, finalizó.