Fernando Vázquez: “El mayor obstáculo estaba dentro del Deportivo. Pasaron cosas súper graves”

“Quizá el mayor obstáculo que encontré para llevar esto adelante no estaba en el exterior, estaba dentro de mi club. Ocurrieron cosas súper graves y solo espero que por el bien del Deportivo sepan, tanto el presidente como ABANCA, tengan la valentía de tomar decisiones para que la unidad vuelva y que se puedan conseguir los objetivos que todos aspiramos”. Fernando Vázquez se mostró muy duro en la rueda de prensa de su despedida como entrenador del Deportivo. El técnico no quiso dar nombres ni referirse a actos o hechos concretos, pero dio a entender que los nombres y los actos estaban relacionados con los que mandan, los que toman las decisiones, tanto directivas como deportivas.

Sin embargo, cuando se le preguntó directamente por el director de fútbol Richard Barral y sobre si pedía su cese, fue claro: “No, en absoluto. Tenemos una buena relación y no tenfo capacidad para pedir absolutamente nada. Richard Barral hizo un buen trabajo deportivo y lo he dicho públicamente. Digo y repito que esta situación que acabo de decir no quiero ir más allá”.

Vázquez considera que la desconfianza en su trabajo venía de atrás y que sobre la decisión de su destitución no influyeron sólo los resultados deportivos: “Me cuesta creer que si antes valía en situaciones más críticas, ahora no valga, cuando la situación es más fácil. Me hace pensar que la decisión no es estrictamente deportiva”. El preparador de Castrofeito se mostró convencido de haber logrado el ascenso. Deja al Dépor después de nueve partidos, con cuatro victorias, tres empates y dos derrotas, a cinco puntos del líder, Unionistas de Salamanca, tras la primera vuelta del subgrupo.

Vázquez, visiblemente emocionado en algunos momentos de una comparecencia que duró más de una hora, quiso salir al paso de las opiniones que cuestionan su ilusión. Reconoce que tuvo dudas en verano pero que ahora estaba a tope de moral: “Eso que escucho de que el al entrenador le faltaba ilusión o ganas de trabajar, pues me parece un poco absurdo y fuerte decir esto. Estoy como un cañón”.

Se va el Fernando Vázquez técnico pero se queda el Fernando Vázquez hincha. Fue, es y será seguidor del equipo de Riazor: “Dejo de ser entrenador del Deportivo y paso a ser aficionado del Deportivo. Tenía la ilusión de acabar mi carrera profesional aquí y dejar al equipo en Primera División”.